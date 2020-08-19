Кремлевские фейкометы выдумывают бендеровцев

Российская пропаганда вновь распространяет фейк про украинских радикалов, едущих дестабилизировать, на сей раз – Беларусь.

Стратегической задачей российской пропаганды последних нескольких месяцев являлась дискредитация Украины в глазах тех или иных стратегических партнеров, путем обвинения нашей страны в экспорте протестов в мир, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«В июне, через подконтрольные Москве оккупационные структуры так называемого «ДНР» был распространен фейк о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко при пособничестве Джорджа Сороса планируют дестабилизировать США путем отправки украинских националистических группировок для участия в протестах движения BLM», – пишет военно-политический обозреватель.

Данный фейк был предназначен для решения целого ряда задач, основной из которых, безусловно, была не только дискредитация Украины, но и отвлечение внимания общественности от того, что ведущую роль в радикализации протестов в США сыграла «Антифа», спонсируемая Россией.

«Как известно, данный фейк не достиг желаемого результата и уже в июле, ровно месяц спустя после вброса об украинских националистах в США, сербское издание Alo, известное тесным сотрудничеством с российскими СМИ, внезапно сообщает о том, что в протестах в Белграде участвовали боевики из Украины», – отмечает Коваленко.

«Сама же статья вышла под названием: «Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов», – уточнил он.

И опять же, цели данного фейка, подхваченного российскими СМИ, были предельно просты. Это, с одной стороны дискредитация Украины, с другой – отвлечение всеобщего внимания от того, что за протестами и погромами в Белграде стояла пророссийская организация «Альянс за Сербию».

«Лидеры этой организации, медиамонополист Драган Джилас и Бошко Обрадович, являющиеся не въездными в Украину за незаконное посещение Крыма, фактически и катализировали погромы и столкновения с полицией в Белграде, Новом Саде, Крагуеваце, Ниши», – подчеркивает Коваленко.

И вот, мы постепенно подбираемся к главной теме – Беларуси. Напомню, что когда в РБ были арестованы некие иностранные наемники, то российский интернет сегмент взорвался тиражированием нарратива о том, что это украинские боевики.

«Но, как известно, арестованные оказались российскими наемниками, так называемой ЧВК «Вагнер». Но, рано опускать руки, в очередной раз опростоволосившимся российским пропагандистам», – отмечает Коваленко.

Сегодня в сети начинается одновременное распространение информации с площадок «серого сегмента» о том, что украинских националистов отправляют в Беларусь для участия в протестах. Напомню, что ранее о подобном заявлял «полезный идиот» Игорь Мосейчук, правда без каких либо подтверждений информации, так и ушедшей в небытие.

«Но, что примечательно, вместе с появлением этой информации российский псевдо-журналист, являющийся офицером ГРУ, Александр Коц, распространяет информацию о том, что Координационный совет Светланы Тихановской состоит из националистов и европейских агентов влияния», – подчеркивает Коваленко.

В общем, офицер ГРУ, пишет о «националистке» Тихановской, которая является продолжением проекта ГРУ, эдаким отростком от своего мужа Сергея Тихановского.

«О котором до 2019 никто не знал, потому что Сережа работал в Москве свадебным фотооператором! И вершиной его карьеры была аккредитация на встрече с патриархом Кириллом от ТАСС…», – отмечает Коваленко

После этого он резко начинает проявлять элементы поклонения Владимиру Путину, поздравляет своих друзей с Новым Годом в социальных сетях картинками с Путиным.

«При этом заботливый супруг Сергей Тихановский, через канал которого раскручивалась Светлана, до марта 2019 вообще скрывал тот факт, что женат и имеет детей», – подчеркивает Коваленко.

«А в мае 2019, сразу после того началось вскрытие российских кротов в Беларуси, в том числе и посла РФ Михаила Бабича, появляется беларуский Анатолий Шарий – Сережа Тихановский, получивший себе в распоряжение пиартехнолога Виталия Шклярова, работавшего на президентской компании у Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова», – уточнил он.

Когда же Сергея арестовывали, то вместе с ним были арестованы еще четырех граждан РФ, которые оказались кадровиками ГРУ.

«И вот теперь, нам опять включили заезженную, протертую до дыр пластинку, о том, что украинские националисты едут дестабилизировать Беларусь, в интересах националистки Тихановской…», – отмечает Коваленко.

Классика. Банальная классика, с одним и тем же контекстом – дискредитация Украины и прикрытие проекта ГРУ – Светланы Тихановской. Классика, исполняемая без какой либо конспирации непосредственно явными ГРУшами.

«Боже, девочки, как же скучно вы играете – занавес, девочки, занавес!», – подчеркивает Коваленко

«Кстати, обратите внимание, что российская пропаганда раскручивает тему «украинских националистов радикалов» едущих куда-то там дестабилизировать, что либо, четко с периодичностью в месяц. Интересно, куда в сентябре «украинские националисты» поедут «дестабилизировать»?», – подытожил он.