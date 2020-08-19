В Сирии подорвалась российская военная колонна

Российская автомобильная колонна подорвалась на неустановленном взрывном устройстве вблизи сирийского города Дейр эз-Зор. В инциденте погиб генерал-майор и были ранены еще двое военнослужащих.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны, погибшим оказался военный советник в звании генерал-майора Вячеслав Гладких. Он занимал должность заместителя командующего 36 общевойсковой армией.

Также отмечается, что взрыв произошел на обочине во время возвращения автоколонны после проведения очередной “гуманитарной акции”.

“В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора”, – заявили оборонном ведомстве.

Как ранее сообщал PolitUA, российские войска спешно покидают Ливию.