В Интернете была опубликована аудиозапись “вербовки” Службой безопасности Украины наемников ЧВК Вагнера. Во время записанного разговора “вагнеровцы” рассказывают, как сбивали украинские самолеты на Донбассе.

Эти материалы журналистка Янина Соколова выложила на своем YouTube-канале 18 августа. В ходе беседы россияне сознаются в участии в войне на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

“С 2014 года на Украине в составе батальона “Степь” в Дмитровке работал командиром расчета ПЗРК, потом командиром взвода ПЗРК. Осуществлял несколько выстрелов, есть у меня настрел – три единицы техники. Три попадания из пяти. Вертушка была и две Су-25″, – признается наемник Денис Харитонов.

Позднее он также утверждает, что все попадания по украинской военной технике были официально подтверждены. Более того, он был награжден за это лично бывшим помощником президента РФ и экс-куратором украинского вопроса в Кремле Владиславом Сурковым.

Также наемник признался, что после Донбасса воевал в Сирии, за что получил ряд внутренних наград, так называемых “Охотников за ИГИЛ”, и еще две государственные, онда из которых: “За освобождение Пальмиры”.

Журналистка также обнародовала документы российского наемника, копии которых член ЧВК, очевидно, сбрасывал “вербовщику”:

Копия паспорта

Разрешение на ношение оружия

Одна из наград наемника

Военный билет

Наемник также признался, что стрелять из ПЗРК его научили на базе 22-й бригады спецназа ВС РФ.

Напомним, что ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием вагнеровцев в Беларуси якобы сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он сделал это, чтобы “не портить отношения с Россией”.



Как стало известно, еще год назад была начата операция по розыску и задержанию 28 террористов, проживающих в России, с целью обеспечить правосудие и пополнить “обменный фонд” для проведения обмена пленными, который блокирует Россия.

Украинские спецслужбы обнаружили террористов. Затем предложили им выгодную работу от имени российской частной военной компании “МАР”, созданной в 2014-м в Санкт-Петербурге для вербовки наемников для войны против Украины, но закрытой учредителями в 2018-м году. Работа – охрана нефтяных вышек в Венесуэле, откуда террористам поступило приглашение. Набрали группу из 33 человек – они должны были прибыть в Минск из Москвы, а оттуда вылететь рейсом “Минск-Стамбул”, который по технических причинам приземлился бы в Киеве. Там “вагнеровцы” были бы арестованы.