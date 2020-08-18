Из-за языка Украина может потерять ОРДЛО навсегда

В связи с активным внедрением в ОРДЛО во все сферы жизни русского языка, может возникнуть проблема с реинтеграцией Донбасса.

В последнее время в масс-медиа много пишут о мире и чуть ли не о скором возврате оккупированных территорий Донбасса в Украину, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Да, де-юре «ЛДНР» – это территория Украины, а де-факто с 2014 года этой территорией управляет Россия, создав никем не признанное образование «русского мира», – говориться в сообщении Telegram-канала.

Любой процесс сопровождается подготовительной стадией, в которой есть определенные маркеры, по которым специалисты и определяют успешность или не успешность происходящего процесса.

«Одним из маркеров предполагаемой реинтеграции ОРДЛО в Украину есть украинский язык – государственный язык Украины», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Во времена Януковича 3.07.2012, ВРУ приняла закон «Про засади державної мовної політики» (закон Кивалова-Колесниченка, который разрушил все правовое поле в языковой политике Украины).

«При этом, регионалы, пытаясь скрыть всю суть этого закона, говорили, что это была скорее декларация», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

На самом же деле, это был технологичный закон, который системно разрушал целостность культурного украинского пространства и вносил изменения в три десятки законов, которые касались телевидения, рекламы, судопроизводства, образования, сферы услуг и др.

«Несмотря на «Мовний майдан» (3-8.07.2012) под Украинским домом в Киеве, 10.08.2012 , Закон «про регіональні мови набув чинності». 23.02.2014 ВРУ отменила закон «Про засади державної мовної політики», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

И как говорят прокремлевские СМИ, именно это спровоцировало Россию на агрессивные действия против Украины.

«Не верьте! 20.02.2014 года, т.е. за три дня до отмены этого Закона, в РФ уже были отчеканены медали «За освобождение Крыма». Россия б нашла любой другой повод», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Борьба со всем украинским на Донбассе началась сразу же с приходом «русского мира». Но вначале в Донецке и Луганске боролись с украинской символикой, гербами, флагами, надписями.

«Все делопроизводство сразу перевели на русский язык. Людей, говоривших на украинском языке, жестоко избивали», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Позже стали хватать и кидать «на подвал», как потенциальных врагов «ДНР».

«Помните 15 летнего подростка из Краматорска, которого убили только за ленточку в цветах украинского флага? Люди реально боялись говорить по-украински», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

В школах «ДНР» сразу же отменили украинский язык, а примерно в конце ноября 2014 г уже завезли российские учебники по всем предметам. Украинский стал факультативным, по желанию.

«Из-за страха быть преследуемыми МГБ-ФСБ, желающих изучать украинский становилось все меньше. Везде заменили директоров школ, техникумов, вузов на скрепных», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

В школах убрали портреты Шевченко и других украинских писателей, поэтов и государственных деятелей, закрасили на стенах все надписи на украинском.

Всю документацию, методические разработки по украинскому языку и патриотическому воспитанию школьников, учебники на украинском языке российские наемники приказали выбросить во двор и сжечь.

«И это факт! И так было везде. А в начале этого года в «ДНР» лишили украинский язык статуса государственного языка. И теперь, на радость россиянам, не понимающим украинский язык, его нигде в «ЛДНР» не будет», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Весь процесс зачистки от всего украинского сопровождался мощнейшей антиукраинской пропагандой, на которую Россия не жалела денег. Телевидение, радио, газеты, местная власть- все давило на сознание украинцев, оставшихся проживать в «ЛДНР» по различным причинам.

«Понимая безысходность, люди уезжали в Украину. Оставались в основном любители русского мира, кричавшие «Путин, помоги!», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

И наконец, дошло до того, что отдельные местные любители «русского мира», живущие на подачки российских спецслужб, договорились до того, что «буду счастлив дожить до тех времен, когда за сказанное по-украински слово будут заливать в глотку раскаленный свинец!»

Это написал пропагандист министерства информации «ДНР» Александр Дмитриевский, член «Изборского клуба», ранее один из организаторов вместе с Корниловим «Интердвижения Донбасса».

«Поэтому открыто и заявляет «…о воссоединении с Россией и уничтожении всего, что связано с Украиной», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Скрин сообщения. Скрин публикации в российских масс-медиа. Пред 1 из 2 След

Если кто-то думает, что это просто мнение отдельно взятого человека, то он ошибается. Таким вирусом поражена большая часть населения ОРДЛО, особенно в той или иной степени причастных к деятельности «ЛДНР» и НВФ, оболваненных российским зомбоящиком.

«В этой ситуации хотелось бы узнать, где признаки того, что Донбасс хочет вернуться в Украину, если все украинское уничтожено, в том числе и экономика?», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

«Может Россия уже сделала заявление об условиях возврата ОРДЛО в Украину? Неужели есть люди, которые верят в бескорыстность Путина и современной России?», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

В заключении можно сделать весьма неутешительный вывод.

«Думаю нам всем следует быть очень острожными и внимательными при подписании предлагаемых Россией «условий урегулирования кризиса на востоке Украины», чтобы вместо ожидаемого мира и возврата ОРДЛО не получить «билет в «Таежный союз» на вечные времена», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.