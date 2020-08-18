Жителей ОРДЛО зовут в Россию на заработки

Жителям оккупированной террористами группировки “ДНР” Горловки предлагают ехать на работу в Россию – собирать яблоки.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. При том, подчеркивают в издании, до войны люди в этом городе работали на предприятиях, продукция которых шла на экспорт.

“Горловка. По всему городу, даже на подъездах домов, появились предложения работы по сбору яблок где-то в эрэфии. Когда-то в Горловке была промышленность работающая на экспорт. Но с приходом русского мира промышленность обнулилась и вместо нее теперь одна работа – яблоки собирать”, – цитируют журналисты.

Кроме того, по сообщениям местных жителей, подобные объявления видели и в Донецке. В комментариях отметили, что теперь это обычная сезонная работа. Правда, она крайне тяжелая, а россияне платят за нее так мало, что по итогу людям мало что удается привезти домой.

“Ничего страшного, на самом деле, это сады на Кубани. У нас в городке еще десять лет назад некоторые ездили, обычная сезонная работа. С юга Украины сейчас в Рашу не очень-то едут, вот и ищут рабочих в ОРДЛО. Знакомая, которая ездила на яблоки, раз поехала, второй поехала, а после второго пришлось лечить спину, и на этом все. Говорила, высокие нормы, физически выдержать очень трудно, а денег не так уж и много останется, после расходов”, – написала пользовательница Verbyna.

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