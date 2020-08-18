Зона «русского мира»

Жителей ОРДЛО зовут в Россию на заработки

Им предлагают “собирать яблоки”.

Жителям оккупированной террористами группировки “ДНР” Горловки предлагают ехать на работу в Россию – собирать яблоки.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. При том, подчеркивают в издании, до войны люди в этом городе работали на предприятиях, продукция которых шла на экспорт.

“Горловка. По всему городу, даже на подъездах домов, появились предложения работы по сбору яблок где-то в эрэфии. Когда-то в Горловке была промышленность работающая на экспорт. Но с приходом русского мира промышленность обнулилась и вместо нее теперь одна работа – яблоки собирать”, – цитируют журналисты.

Жителям "ДНР" предложили собирать яблоки в России

Кроме того, по сообщениям местных жителей, подобные объявления видели и в Донецке. В комментариях отметили, что теперь это обычная сезонная работа. Правда, она крайне тяжелая, а россияне платят за нее так мало, что по итогу людям мало что удается привезти домой.

Читайте также  На Донбасс прибыл новый российский "гуманитарный конвой"

“Ничего страшного, на самом деле, это сады на Кубани. У нас в городке еще десять лет назад некоторые ездили, обычная сезонная работа. С юга Украины сейчас в Рашу не очень-то едут, вот и ищут рабочих в ОРДЛО. Знакомая, которая ездила на яблоки, раз поехала, второй поехала, а после второго пришлось лечить спину, и на этом все. Говорила, высокие нормы, физически выдержать очень трудно, а денег не так уж и много останется, после расходов”, – написала пользовательница Verbyna.

Жителям "ДНР" предложили собирать яблоки в России

Как ранее сообщал PоlitUA, российского дипломата поймали в Чехии на незаконной покупке патронов.

Тоже интересно
Зона «русского мира»

Из-за языка Украина может потерять ОРДЛО навсегда

Новости

В авто российского военного атташе в Гааге обнаружили “жучок”

Зона «русского мира»

Российского дипломата поймали в Чехии на незаконной покупке патронов

Зона «русского мира»

Параллельный мир абсурда: чему радуются в ОРДЛО

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Из-за языка Украина может потерять ОРДЛО навсегда

В авто российского военного атташе в Гааге обнаружили “жучок”

Российского дипломата поймали в Чехии на незаконной покупке патронов

1 из 267