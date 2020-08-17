Лукашенко рассчитывает на помощь Путина

У беларусов и украинцев реально существует только один выбор, между свободой и войной. Лукашенко пытается с помощью Путина удержать власть.

Последние сообщения о контактах между президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным продемонстрировали, что беларусский правитель пытается добиться вмешательства российского коллеги в события в его стране и помощи в удержании власти, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Очевидно, что сам Лукашенко перестает контролировать ситуацию и не может полностью доверять собственным силовикам», – пишет публицист.

Часть этих силовиков может перейти на сторону народа, а другая часть давно и прочно связана с Москвой и будет защищать Лукашенко только если решение о такой защите будет принято их настоящими – российскими – хозяевами.

«Вмешается ли Путин? Очевидно, что российский президент дестабилизировал ситуацию в Беларуси вовсе не для того, чтобы утратить контроль над этой страной, которую он воспринимает как потенциальную территорию самой России», – отмечает Портников.

Путина устроит ситуация, при которой ослабевший Лукашенко поймет, что без Кремля он никто и согласится на передачу Москве контроля над Беларусью.

«Может устроить и ситуация, при которой на новых президентских выборах победит пророссийский кандидат, который сможет добиться ликвидации государственности Беларуси», – подчеркивает Портников.

Единственное, с чем никогда не согласится Путин – это с подлинной независимостью Беларуси. Как, впрочем, и с подлинной независимостью Украины. И ради этого он будет готов применить военную силу в любой момент.

«Тем, кто в этом сомневается, я напомню о Крыме и Донбассе. Многие в нашей стране просто не понимали – да и до сих пор не понимают – очевидной вещи: на стремление Украины стать действительно самостоятельным государством в России могут ответить только войной», – отмечает Портников.

Такая война не началась в 1991 году просто потому, что Леонид Кравчук согласился на создание СНГ, которое воспринималось в Кремле как зародыш будущего Союзного государства.

«Не началась в 1994 году из-за Крыма, потому что в Кремле рассчитывали получить контроль над всей Украиной при помощи Леонида Кучмы. А в 2014 году возникла реальная опасность окончательной потери контроля – и терпение Кремля лопнуло», – подчеркивает Портников.

Точно также в Москве поступят, если убедятся, что стремление белорусов к суверенитету становится главной политической тенденцией в соседней стране, что советский красно-зеленый флаг эпохи Лукашенко вытесняется национальным красно-бело-красным знаменем, что усиливаются позиции сил, которые будут выступать за европейскую и евроатлантическую интеграцию Республики Беларусь.

«Потому что мы с вами прекрасно понимаем: белорусский народ может сохраниться только в Европе, только в прочном союзе с западными демократиями. Без такого союза исчезнет не только Беларусь. Исчезнут и сами белорусы», – отмечает Портников.

У украинцев есть – и в ближайшие годы, если не десятилетия – будет только один выбор, выбор между суверенитетом и конфронтацией с Россией, между свободой и войной.

«Теперь такой же выбор – между суверенитетом и конфронтацией, между свободой и войной – появился и у белорусов», – подчеркивает Портников.