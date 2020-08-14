Зона «русского мира»

Российского дипломата поймали в Чехии на незаконной покупке патронов

Его выдворили из страны.

В чешском городе Ржичаны недалеко от Праги сотрудник аппарата российского военного атташе был задержан за незаконную покупку патронов для снайперской винтовки.

Об этом сообщило  iRozhlas со ссылкой на собственные источники в спецслужбах страны. По их информации, сам инцидент произошел еще 25 июня в ресторане теннисного клуба Oáza на окраине города, но подробности стали известны только сейчас.

Изначально задержание было связано с налоговыми преступлениями. Но следователи выяснили, что на самом деле речь шла о боеприпасах.

С какой целью россиянин покупал патроны – не указывается. Но при этом следователи подозревали, якобы боеприпасы предназначались либо для “российской мафии”, либо для тайных операций российских спецслужб на территории Европы. Более того, прорабатывались и версия того, что дипломат на самом деле был сотрудником спецслужбы РФ.

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За незаконное приобретение боеприпасов россиянину могло грозить до пяти лет лишения свободы, однако он избежал наказания благодаря дипломатической неприкосновенности. В итоге его отпустили, а вскоре после инцидента мужчина вернулся в РФ.

Ранее PоlitUA рассказывал о том, как немецкие солдаты при поддержке российских спецслужб готовили государственный переворот.

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