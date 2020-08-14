Кремль подготовил аншлюс Беларуси

Кремль запускает последний отсчет для аншлюса Беларуси. В эти выходные может решиться судьба Республики Беларусь, такой, какой мы ее знали до этого.

События в Беларуси подошли к критической точке. В ближайшее время решится судьба независимости и суверенитета страны, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Очень интересные заявления делают публично беларуские оппозиционные деятели.

«Лично я, рассматриваю это как гражданскую войну в Украине самой, где воюют граждане одной и той же страны. Есть там вмешательство? Наверное, есть. Есть ли там какая-то поддержка со стороны России, там, наверное, какая-то торговля идет? Я не знаю, но, наверное, есть.», – заявил беларуский оппозиционера Цепкало.

Коваленко далее подробно разбирает, что из себя представляет этот беларуский оппозиционный деятель Валерия Цепкало. Его роль в нынешних протестах неплохо прописана в кремлевских сценариях.

«Это слова беларуского оппозиционера Валерия Цепкало, который бежал в Москву, потом переехал в Киев и из столицы Украины перебрался в Польшу, а после сложения с себя обязательств оппозиционного лидера Светланой Тихановской, водрузил оные на себя. А если быть точнее, водрузили на него», – пишет военно-политический обозреватель.

«Водрузили те, кого Цепкало трусливо не называет не то, чтобы стороной конфликта на Донбассе, но, упаси боже, чтобы агрессорами или оккупантами. Это лицо оппозиции, которую приводят к власти в Беларуси, через кровь и страдания простых беларусов, гибридные кукловоды», – отмечает он.

Это именно та самая беларуская оппозиция, созданная по сценариям Кремля, – не признающая оккупацию Крыма и называющая войну на Донбассе «гражданской войной», которую приведут к власти те, кто поддерживает этих марионеток за пределами Беларуси, играя при этом на европейских и демократических ценностях, чтобы Запад поглубже заглотил наживку и дальше шел в заданном из Москвы фарватере.

«Вчера я в своем материале написал о том, что в ближайшее время, вероятнее всего сегодня ближе к вечеру и в эти выходные, в Минске и в других беларуских городах, которые находятся ближе к беларуско-российской границе, могут раздаться выстрелы «неизвестных» снайперов или другие силовые провокации, которые запустят знакомый нам сценарий», – подчеркивает Коваленко.

«Слишком много моих прогнозов сбывалось, но это именно тот случай, когда мне бы хотелось ошибаться. Но ход событий последних часов, говорит об обратном…», – добавил он.

Кремль не хочет терять так нужный ему темп и дать возможность Западу понять весь цинус его игры.

Итак, вчера, 13 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов»,

Захарова так же добавила, что «прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию» и подчеркнув «Важно отметить, что попытки найти так называемый некий русский след в организации беспорядков в стране безосновательны».

«Да, на фоне заявления Захаровой, четко прослеживается, как спецслужбы РФ в информационном поле рисуют «западный след» вмешательства: Цепкало организовывает фронт сопротивления из Польши, Тихановская сидит в Литве, информационный контент формируется с площадок из Польши, которые потом уже тиражируют российские ресурсы и т.д.», – отмечает Коваленко.

С учетом того, что русский след в происходящем в Беларуси сплошь и рядом, от пророссийской оппозиции, полностью контролируемой российскими кураторами, до провокаторов в толпе, во время протестов.

«Не забываем про наемников т.н. ЧВК «Вагнер», которые больше представляют собой сборную солянку боевиков различных российских ЧВК от ГРУ, о которых сейчас настойчиво все забывают, когда освещаются протесты», – подчеркивает Коваленко.

Поэтому, слова Захаровой вполне ожидаемы. Россия абстрагируется об беларуских протестов, переводя стрелки на Запад, при этом управляя ими и готовя коллапс.

«Коллапс, по масштабам отличающийся от всех предыдущих протестных акций, количеством провокаций и пролитой крови. Почему именно сейчас?», – уточняет Коваленко.

«Да потому, что сегодня в Минске ожидается делегация представителей ЕС, которые будут докладывать в Брюссель о событиях в Беларуси», – добавил он.

Именно поэтому, в пятницу, день, когда на улицы традиционно могут себе позволить выйти больше беларусов, чем в будние дни и будет задействован весь потенциал тех, кто хаотизировал столицу на протяжении этой недели.

Ведь не зря сегодня посреди ночи разбудили ТОПовую говорящую голову российской пропаганды, целого генерал-майора Маргариту Симонян и приказали ей отправит в Telegram сообщение: «А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют.»

«Эти выходные ключевые для России в реализации проекта по аншлюсу Беларуси», – подчеркивает Коваленко.

И многим следует снять розовые очки, замыленные пафосной демократией, свободой и справедливостью и осознать, что сторонники всех этих идеалов и добродетелей по ту сторону, это инициаторы создания на европейском плацдарме еще одной метастазы «русского мира».

«Errare humanum est sed perseverare diabolicum» – ошибаться свойственно человеку, не признавать ошибок – свойственно дьяволу», – подытожил Коваленко.