Параллельный мир абсурда: чему радуются в ОРДЛО

В ОРДЛО думают, что им делать с «границей» с Украиной. При жители оккупированного Донбасса этом очень радуют разгону протестов в Беларуси.

Пока в украинских масс-медиа много говорят о протестах в Беларуси. Весьма примечательные развиваются события в ОРДЛО. Первый вопрос стоящий на повестке в «ДНР» – что ими делать с «границей» с Украиной, в свете последних событий связанных с эпидемией коронавируса, но не только это, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

Чем озабочены в «ДНР»?

«Чуть ли ни один из главных вопросов на сегодняшний день в «ДНР»: «Что делать с границей «ДНР» – Украина?» Это везде обсуждается и даже проводится электронное голосование», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Вопросы поставлены следующим образом:

▪ Открыть в сторону Украины без ограничений, круглосуточно, без выходных.

▪ В «ДНР» не пускать никого. В Украину выпускать всех.

▪ На Украину не выпускать никого.

▪ Закрыть границу до соблюдения Украиной перемирия. Месяц тишины-открыть. Нарушили – все заново.

▪ Открыть в обе стороны без ограничений.

▪ Открыть в обе стороны через платные тесты на COVID-19.

▪ Смотрим на границу РФ-Украина. Делаем то же самое. Мы – Россия!

«Сами понимаете, опрос можно было бы и не проводить. Ответ уже содержится в последнем вопросе: «Мы («ДНР») – Россия». Ну, посмотрим, куда реально граница закроется, а куда откроется», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Чему радуются в «ДНР»?

Радуются, что в Украине возросло число заболевших на COVID-19. И все время сравнивают число заболевших в сорокадвухмиллионной Украине и «полторакалеках» в «ДНР». Надо же придумать себе радости!

«Особую радость в «ДНР» вызвали известия из Москвы, где осторожно и как-то без оптимизма заявили, что в России зарегистрировали вакцину от COVID-19. Особая гордость – первыми в мире? Как будто это сделали они», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

При этом российские кураторы спокойно говорят, что «вакцина давно есть. Просто раньше эпидемии не было. А теперь только надо произвести необходимое ее количество».

«Возникает вопрос, почему раньше об этом не говорили? Есть причины чего-то бояться и недоговаривать? С этой точки зрения вопросов много», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Но скоро все проявится. Не зря же американские спецслужбы «плотно работают» с китайскими учеными, перебежавшими в США.

«До выяснения источников разработки вируса, времени и причин утечки коронавируса или его умышленного распространения осталось чуть-чуть. Будет весело, но не всем», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Еще в «ДНР» очень оптимистично говорят о событиях в Беларуси. По словам российских кураторов, скоро там все закончится. «Американцам ничего не удастся. Путин знает, что и как делать. Он все заранее просчитал. Теперь Беларусь никуда от России не денется».

«Попытки получить от них хоть какие-то комментарии не увенчались успехом. Нe разве что удалось выяснить, что среди боевиков «много желающих поехать помочь бацьке. Но это уже не надо. Там и так наших хватает», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Поскольку это говорили россияне, значит «наших», т.е. россиян, в Беларуси уже достаточно. Ну, посмотрим, как черная луна и всякие астрологические квадраты повлияют на усатого и обнуленного.

«Повлияет ли черная луна на ситуацию на Донбассе или нет, мы не знаем, но российские наемники продолжают прибывать в 1 и 2-й Армейские корпуса. Как-то по-своему в РФ понимают перемирие и предстоящее разведение войск», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Фестиваль разоблачений в «ДНР»

На фоне все ранее описанного в «ДНР» решили разоблачать своих же.

«Итак, по суперпупер дынырийскому каналу, сознательно не говорим каком, чтоб не рекламировать его, но это тот канал, который разоблачает «чубатых кибервоякив», начали чморить своих же», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

«Почему? Очевидно люди в резервации под название «ЛДНР» потихоньку прозревают от прелестей «руцького мира», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

А в «ДНР» теперь решили разоблачить, цитирует Telegram-канал, «позиционирующих себя борцами за права жителей «ЛДНР».

«То есть, в «ЛДНР», так сказать, под овечьей шкурой прячутся волки! И кто же они?», – уточняют в сообщении Telegram-канала.

Далее российские пропагандисты выдают гениальный текст: «Думаю, шахтерам и металлургам, взявшим оружие в руки, чтобы защитить память о своих дедах-победителях, это не понравиться!»

«А при чем деды-победители? Если послушать этот отрывок, то сразу же возникает образ некого варвара, уничтожающего памятники дедов или кричавшего в их присутствии «Слава Гитлеру». Но оказывается все не так», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«ДНР»-пропаганда сообщает, что 4-5 дней назад «В контакте» под патриотическим названием «Новороссия, Россия, социализм», появился пост:

«В «ДНР» по республиканской связи «Феникс» начали рассылать приглашение о поступлении в ряды ВС. На фоне того, что со стороны Республики действует режим полного прекращение ответного огня по очередному перемирию (укропы ни одно не соблюдали за всю войну), то набирают расходный материал», – цитирует Telegram-канала сообщение оккупантов.

Фотокопии сообщений боевиков опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фотокопии сообщений боевиков опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фотокопии сообщений боевиков опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фотокопии сообщений боевиков опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фотокопии сообщений боевиков опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Пред 1 из 5 След

Кто-то под постом написал: «Мы с мнением товарища полностью согласны. Написали бы проще: требуется мясо. Пушечное, безыдейное, бессловестное».

Идеологов «ДНР» возмутило то, с каким цинизмом отзываются о защитниках республики: «пушечное мясо!» Ай-я-яй!

Но на самом деле, под постом было выложено реальное сообщение в «Фениксе» о приглашении на службу в «ДНР».

«Внимание! «На службу по контракту в Вооруженные силы «ДНР» приглашаются мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Информация по телефону 071-480-___- ___», – цитирует Telegram-канала сообщение оккупантов.

«Кого интересует телефон, можете смело обращаться в СБУ, там гарантированно подскажут и отправят, куда надо», – уточняют в сообщении Telegram-канала.

О том, что в рядах 1 и 2-ого АК «ЛДНР» катастрофически не хватает людей, которых кидают на передовую, не раз писали различные издания, в том числе и Volnodumetz/366.

«Да и в самом Донецке все знают, что россияне к ним относятся, как расходному материалу. Чего уж тут обижаться на «братьев». Они-то лучше знают, куда посылать этот сброд», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Но еще большее возмущение денеэровцев вызвало то, что поддержку этому посту выразил Александр Васьковский, сопредседатель независимого союза горняков Донбасса, который стал известен во время забастовки на шахте в г. Антраците.

«Он поддержал пост и в своих комментариях указал «…ублюдки пятнадцатитысячные на КПП обдирают до липки или не пускают вовсе…»

«Кто не знает поясняю, боевики «ЛДНР» за службу у оккупантов получают 15 тысяч российских рублей», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Чтоб Васьковскому больше не захотелось так писать, «ДНР»-пропагандисты напоминают, что «он мужчина призывного возраста, всю жизнь просидевший в начальническом месте, а в 2014 году «убежавший в Россию».

«Т.е., сразу угрозы, смотри гад, возьмем и призовем тебя «Рецпублику» защищать и станешь пушечным мясом. Лучше молчи на своем начальническом месте», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Чтобы окончательно зачморить осмелившегося усомниться в благородности скрепных вояков, пошла тяжелая артиллерия. По словам днр-пропаганды, Васьковский «живет за счет средств немецкого фонда «Эдберта» и главное, приобщается к ценностям ЛГБТ- сообщества».

«Ну просто сволочь. Нет, чтобы приобщиться к циничным убийствам «русского мира» на Донбассе, похождениям казаков-мародеров или отжимщиков из «Православной армии»? Это ж святое!», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала,

Но и тут возникает вопрос: а какая ж у вас тогда справедливость и равноправие в «ЛДНР», если Васьковский паразитирует на теле «рецпублики», жуя средства зарубежного фонда?

«А весь прикол заключается в том, что по данным самого же «ДНР» ресурса, Александр Евгеньевич Васьковский является ни кем иным, как исполняющим обязанности председателя Верховного Совета «ДНР», сопредседателем независимого союза горняков Донбасса и членом Рабочей партии России! Вот это да!», – отмечают в сообщении Telegram-канала

Вообще непонятно становится: то ли Васьковский, будучи исполняющим обязанности председателя верховного совета «ДНР», «крошит батон» на «ДНР», их режим и их вояк, или это денеэровские пропагандисты, которые и пукнуть не могут без России, «крошат батон» на Васьковского?

«Того и жди внутренних разборок в ближайшее время! Не иначе «по просьбам трудящихся» начнутся чистки!», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала

Ну сами подумайте, согласно комментариям днр-пропаганды, Васьковский якобы внушает гражданам «ДНР» «не идти воевать и тебе ничего не будет, ведь ты мирный гражданин. Сдайся, так как в «ДНР» давно нет патриотов. Есть ты и предатели!».

«Так это говорит не укроп и бандеровец. Это ваш доморощенный последователь и любитель русского мира, прятавшийся в РФ и ставший членом Рабочей партии РФ! Но по мнению пропагандистов «ДНР», Васьковский – «душит победу, душит доверие до Российской Федерации!» Во как загнули!», – отмечают в сообщении Telegram-канала

«Прислушаются ли жители «ДНР» к советам Васьковского»? Пропагандисты сами же делают вывод: «Конечно же нет. Потому что многие из жителей взяли в руки оружие и защищали республику от внешних посягательств», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

Во-первых, в таком случае, они все не только коллаборанты, но и преступники, участники незаконных военных формирований, которые подлежат суду. Что ж вы, пропагандоны, сами палитесь!

А во-вторых, сами понимаете, «внешние посягатели» так хотят захватить «ДНР», что Россия уже и не знает, на каких условиях впихнуть «ЛДНР» в Украину!

«Но события в «ЛДНР» нас ожидают интересные! Будем следить!», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.