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В Москве полицейские растоптали мемориал у посольства Беларуси

Там проходили акции солидарности.

Вечером 12 августа, российские полицейские растоптали мемориал с цветами, плакатами и надписью “Жыве Беларусь”, выложенной из горящих свечей. Мемориал был размещен в Москве у посольства Беларуси.

Об этом сообщила “Медуза”. По информации издания возле посольства прошла третья акция солидарности с белорусскими протестами подряд.

У здания дипломатической миссии собралось около четырехсот человек. Все они выстроились в ряд с плакатами и горящими свечами. Однако прибывшая полиция поспешно оттеснила участников акции от здания, задержав при этом не менее десяти человек.

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Позже люди вернулись к посольству и соорудили напротив него мемориал. Но полицейские его уничтожили.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.

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