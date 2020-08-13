Вечером 12 августа, российские полицейские растоптали мемориал с цветами, плакатами и надписью “Жыве Беларусь”, выложенной из горящих свечей. Мемориал был размещен в Москве у посольства Беларуси.

Об этом сообщила “Медуза”. По информации издания возле посольства прошла третья акция солидарности с белорусскими протестами подряд.

У здания дипломатической миссии собралось около четырехсот человек. Все они выстроились в ряд с плакатами и горящими свечами. Однако прибывшая полиция поспешно оттеснила участников акции от здания, задержав при этом не менее десяти человек.

Позже люди вернулись к посольству и соорудили напротив него мемориал. Но полицейские его уничтожили.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.