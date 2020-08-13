Кулеба: В России уничтожают украинскую идентичность

Кулеба обратился ко всем украинцам России, заверив их в том, что Украина не забыла о них и сделает все, чтобы противостоять ассимиляции и русификации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает продолжением репрессивной политики России против общественных организаций украинцев в России намерение ликвидировать Сибирский центр украинской культуры «Серый Клин». Министр сообщил об этом сам во время брифинга в МИД Украины.

«Нам стало известно о том, что российская власть закрывает очередную украинскую организацию в России – это украинская община «Серого Клина», – сказал Кулеба.

По словам министра, на 28 августа в Омске запланировано судебное заседание по ликвидации омской региональной общественной организации Сибирский центр украинской культуры «Серый Клин».

«Мы рассматриваем это как продолжение репрессивной политики России против общественных организаций украинцев в России», – подчеркнул он.

Далее Кулеба подробно рассматривает детали преследования украинских общественных организаций в России. По словам министра, преследование в России украинских организаций продолжается уже в течение не менее 10 лет.

«История этого вопроса включает в себя не одну ликвидированную в России украинскую организацию», – отмечает Кулеба.

«В 2010 году была закрыта федеральная национальная культурная автономия украинцев в России. В 2012 году объединение украинцев России. В 2017 году – библиотека украинской литературы. А в 2019 году Генеральная прокуратура РФ признала Всемирный конгресс украинцев нежелательной организацией на территории России», – уточнил он.

Во всех этих действиях усматривается планомерная государственная политика по уничтожению украинской идентичности на территории России. Оказывается всестороннее давление на украинские общественные организации, вплоть до их ликвидации.

«Дорогие украинцы «Серого Клина» и все другие этнические украинцы, которые живут на территории России. Мы знаем и помним про Вас. Мы знаем, что население «Серого Клина» было преимущественно украинским еще в XVI столетии», – заявил министр.

Кулеба подчеркивает в своем заявлении, что украинцам приходится в очень жестких, репрессивных условиях противостоять процессу уничтожения украинской идентичности, ассимиляции и русификации.

«Присутствие этнических украинцев на этих землях глубоко укорененное. Я очень благодарю всех, кто сберегает в репрессивных условиях украинскую идентичный, противостоя процессу ассимиляции и русификации», – подчеркнул Кулеба.

«Мы считаем всех Вас неотделимой частью украинского народа. Мы решительно выступаем против преследования вас в России и прилагаем все усилия, что вы сохранили право на развитие украинских традиций, своего украинского языка, украинской культуры и украинской идентичности», – уточнил он.

Подводя итоги Кулеба пообещал использовать все доступные инструменты, чтобы помочь украинцам России в деле сохранение украинских традиций, украинской культуры, украинского языка и украинской идентичности.

«Вы физически далеко от о Украины, но мы вместе с Вами будем использовать все доступные инструменты для, чтобы Вам помочь», – заявил Кулеба.

Кулеба отметил, что МИД протестует против таких действий и требует от РФ соблюдать нормы международного права.

Напомним, Дмитрий Кулеба подчеркивает, что ОРДЛО в Конституции Украины не будет. Министр заверил, что МИД не будет слушать указов из-за границы.

Кулеба заверил, что говорить о разрушении нормандского формата рано.

Кроме того, Кулеба рассказал о трех результатах переговоров с Ираном в Киеве. Переговоры завершились накануне поздно ночью и будут продолжены в дальнейшем.