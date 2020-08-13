События в Беларуси буквально раскололи экспертное сообщество, политиков и неравнодушных общественных активистов в России на несколько лагерей. Теперь там пытаются определиться, кто же Александр Лукашенко – диктатор или разумный политик?

Об этом пишет Максим Розумный. По его словам, сейчас в патриотической среде РФ выделяются две большие группы. Одни считают, что белорусы восстали против диктатора и стали на путь национального самоопределения, который может быть очень длительным и тернистым. Другие же видят в массовых протестах угрозу даже той слабой форме белорусской государственности, которая сформировалась под руководством Лукашенко, и ждут усиления зависимости соседней страны от Москвы.

“Первый вопрос – о причинах протеста. Очевидно, что Лукашенко действительно надоел значительной и наиболее активной части белорусского народа. Его хамская манера правления, откровенный обман и грубое насилие, на котором держится власть “батьки”, является личным оскорблением для каждого человека, имеющего представление о свободе, праве, достоинстве. Поэтому восстать против абсолютно откровенной узурпации власти, которую позволил себе Лукашенко на этих выборах, значит просто не быть “скотом”, – поясняет Розумный.

По его словам, сам блогер был в Минске еще 19 декабря 2010 года, когда во время президентских выборов происходило нечто весьма подобное – были арестованы кандидаты в президенты, была очевидная фальсификация результатов голосования, попытка оппозиции собраться на протест и следом – жесткая милицейская зачистка. Но тогда белорусское общество было совсем другим. В те времена противники Лукашенко были малочисленны, а с их решимостью власть справилась просто превратив площадь анонсированного митинга ледовый каток.

“Что изменилось за эти десять лет? Ясно, что Лукашенко просто морально устарел. Понятно, что новое поколение белорусов, ориентированных на личную свободу и современные демократические ценности, переросло колхозные патриархальные методы управления государством. Но существует еще один фактор, объективность который тоже нельзя отрицать. Лукашенко перестал быть другом для России. Точнее, для Путина”, – уточняет Розумный.

По его мнению, дело даже не в том, что президент Беларуси встал на путь строительства национального государства и взял курс на европейскую интеграцию или препятствует вмешательству России в свои внутренние дела. Лукашенко позволил себе нечто большее – он нарушил “феодально-вассальную субординацию”.

“Лукашенко выторговывает у Путина выгодные поставки нефти, когда в результате обвала мировых цен “Роснефть” терпит огромные убытки. Он договаривается с Помпео о поставках сжиженного американского газа, когда “Газпром” стоит перед угрозой потери европейских рынков. Он напрямую договаривается о поддержке Китая, который является “старшим братом” для самого Путина. Лукашенко срывает план по получению Путиным статуса императора (главы Союзного государства), позволяет себе резкие заявления о защите государственного суверенитета, категорически отказывается от создания военной авиабазы РФ на своей территории, не признает государственности Абхазии и Южной Осетии, а конфликт на Донбассе называет российско-украинской войной”, – перечисляет блогер.

Сейчас белорусский президент не только постоянно бросает вызов Путину, но и имеет наглость переигрывать его в ключевых вопросах. В представлениях Путина и его окружения это – вина, которая не может быть прощена. Можно ли на основании всего этого говорить, что протесты в Беларуси были инспирированы и контролируются Москвой? Нет, этого нельзя утверждать с уверенностью, считает Розумный.

“В то же время нет сомнения в том, что россияне через свою агентуру пытаются сделать столкновения как можно жестче. Белорусский ОМОН такой же, или еще в большей степени, чем украинский “Беркут” 2013-2014 годов, воспитан российскими инструкторами и пропагандой “русского мира”. Среди протестующих наверняка есть организованные группы представителей различных “спортклубов” и “патриотических” организаций, плотно контролируемых российскими спецслужбами. И различных “ветеранов” российских гибридных войн в сегодняшней Беларуси достаточно и без “вагнеровцев”. Рано или поздно эта составляющая протеста даст о себе знать, как это было в Украине 2014 года”, – уверен блогер.

Как далеко готов идти Кремль в дестабилизации Беларуси, можно будет судить по одной важной детали. Наиболее показательным будет поведение силовиков, среди которых российских агентов и сторонников, пожалуй, наибольшая концентрация. Переход “на сторону народа” каких-то важных силовых структур будет свидетельствовать, что решение по Лукашенко принято, считает Розумный.

“Но в любом случае, Путин сделает все возможное, чтобы ничем хорошим для белорусского народа это восстание против тирании не закончилось”, – подводит он итог.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. А Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.