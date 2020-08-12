Кремль выполнил свою задачу в Беларуси

Кремль успешно выполнил свою главную задачу в Беларуси. Теперь, после жестоких разгонов митингов и массовых задержаний протестующих, дорога на Запад для Александра Лукашенко закрыта навсегда.

Об этом на своей странице в Twitter написал российский адвокат, известный по “делу Савченко”, Николай Полозов.

По его мнению, теперь Лукашенко не сможет шантажировать Владимира Путина тем, что выберет для своей страны европейский путь развития. При этом, именно этот метод шантажа был самым удобным для белорусского лидера.

“Пространство для политических манёвров и “танцев ужа на сковородке” у Лукашенко сократилось как шагреневая кожа. Дальше он не сможет шантажировать Путина “разворотом на Запад”. Туда дорога окончательно закрыта”, – подчеркнул Полозов.

Свою основную задачу в Беларуси Кремль выполнил. Пространство для политических манёвров и «танцев ужа на сковородке» у Лукашенко сократилось как шагреневая кожа.

Дальше он не сможет шантажировать Путина «разворотом на Запад». Туда дорога окончательно закрыта. — Николай Полозов (@nikolai_polozov) August 12, 2020

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. А Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев.