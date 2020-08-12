“Путин ненавидит Лукашенко”: Гордон

Президент России Владимир Путин ненавидит белорусского главу Александра Лукашенко, потому что тот нарушил его планы стать “вечным президентом”.

Об этом в эфире канала “Украина 24” заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. По его словам, конституция не позволяла Путину снова избираться в президенты, поэтому было необходимо, чтобы Лукашенко “отдал” Беларусь в так называемое союзное государство. Но тот отказался.

“Ненависть Путина к Лукашенко огромна. По вине Лукашенко он не сделал того, что должен был сделать сейчас, я имею в виду, Путину надо идти на президентство снова. Конституция России этого не позволяла, и самый простой путь, который у него был – чтобы Лукашенко отдал Беларусь в союзное государство, чтобы оно как-то называлось, и Путин уже легально стал бы президентом. Лукашенко отказался. Путину пришлось идти на “обнуление”, на весь этот цирк, и, конечно, это усилило ненависть”, – пояснил журналист.

Гордон также отметил, что для россиян свержение режима в Беларуси будет “ужасным примером”. Ведь если Лукашенко уйдет, то для Путина это будет означать, что граждане России увидят – если граждане Беларуси недовольны режимом, то они его валят, сбрасывают президента.

“Для Путина это ужасный пример, два украинских Майдана – это его личная трагедия. Если в Беларуси это пройдет – то, что сейчас начинается в Хабаровске, Владивостоке, получит распространение”, – заверил журналист.

При этом, считает Гордон, Путину могут быть выгодны два варианта развития белорусского сценария.

“Сбрасывать Лукашенко Путину не с руки, оставлять его тоже нехорошо, поэтому у него есть варианты: слабый Лукашенко, и второй вариант – если нажать на Лукашенко, чтобы он выпустил политзаключенных, взять, например, Бабарико, провести президентом, а Лукашенко уйдет сам. И тогда гражданам России будет сказано, что Лукашенко ушел сам, не народ его сбросил”, – сказал Гордон.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. А Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев.