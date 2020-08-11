Как шпион и предатель Родины Казбек Украину расчленял

«Миротворец» высветил роль Андрея Портнова (агента Кремля под псевдонимом «Казбек») в российской агрессии против Украины.

В продолжение ранее начатых публикаций «Миротворца» – рассказ о том, как изменник Родине, и по совместительству, агент Кремля Андрей Портнов помогал российскому агрессору «расчленить» Украину, пишет на страницах портала Центра «Миротворец» сотрудник центра Валентин Кравченко.

«Предатель Родины Казбек 28 апреля 2014 с адреса [email protected] (Andrey Andreev) направляет Борису Рапопорту такое письмо», – пишет эксперт.

Далее приводится текст письма:

«Ув. Б.Я., добрый вечер. Направляю документ по референдуму. Срочность сам определить не могу. На Ваше усмотрение. С ув. А.»

«Миротворец» напоминает, что весь апрель 2014 года Россия активно раскачивает Украину и осуществляет попытки создать так называемые «народные республики» в Харькове, Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Николаеве, Херсоне и др.

Почти каждый день в этот период в указанных городах, под непосредственным управлением из Кремля, происходят захваты административных зданий, столкновения, драки, антиукраинские митинги.

«Служба Безопасности Украины в тот период пачками отлавливала сотрудников ФСБ России, ГУ ГШ России, их агентуру в этих городах. Крым уже захвачен российскими оккупантами. Портнов сидит в Москве», – отмечает Кравченко.

Вдруг в украинских масс-медиа 28 апреля 2014 появляется сообщение, что к и.о. Президента Украины Александра Турчинову обратился председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута с просьбой провести всеукраинский референдум 25 мая 2014 г. одновременно с выборами президента Украины.

«На референдум Тарута предложил вынести вопрос передачи дополнительных властных полномочий регионам Украины и создание муниципальной милиции. Почти федерализация государства. Очень вовремя», – подчеркивает Кравченко.

Когда Россия топит государство в крови, раздирает на куски, стратег Тарута предлагает добить Украину. Но в Кремле этой инициативы несколько испугались. Потому что разорвать наше государство Москва планировала другим путем.

«А тут, как снег на голову Кремля, всеукраинский референдум. Все планы рушатся», – отмечает Кравченко.

Потому что народ Украины на том пике патриотического подъема вряд ли проголосовал бы за растерзание своей страны. Провели бы тот референдум и закрыли этот вопрос на много десятилетий вперед.

«В тот же день, ознакомившись с заявленной Тарутой ерундой, Портнов, который тоже испугался, что украинская власть с большой вероятностью получит результат, который не устроит его российских хозяев, спешно готовит для Кремля успокоительное сообщение», – подчеркивает Кравченко.

В письме Рапопорту Казбек разъясняет Кремлю, что без внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины невозможно принять любой закон, который в ближайшие месяцы позволил бы провести всеукраинский референдум.

«То есть, Кремль может спать спокойно», – отмечает Кравченко, комментируя действия Портнова.

Обратите внимание на определения и термины, используемые Портновым в этом документе.

Например: «Предлагается предпринять усилия для срыва данного процесса путем работы с депутатами украинского парламента. Юридическая основа прилагается ниже».

То есть, народный депутат 5 и 6 созыва, государственный служащий высокого ранга (третий ранг Андрею Портнову был присвоен еще в 2004 году, когда он был членом Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку) предлагает российскому агрессору свои услуги по воздействию на народных депутатов Украины для срыва данного процесса.

А этот фрагмент письма Казбека в Кремль вообще расставляет все точки над «і»:

«Срыв данного процесса никак НЕ отразится на проведении местных референдумов, инициируемых по крымскому сценарию.»

То есть, план расчленения Украины в Кремле давно готов, и Портнов – в теме.

«Он сознательно принимает непосредственное участие в его реализации на стороне русских захватчиков», – подвел итог Кравченко.