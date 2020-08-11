Террористы на Донбассе массово вербуют новобранцев

Для этого устраиваются даже СМС-рассылки.

Российские террористы из группировок “Л/ДНР” активно ищут новобранцев для пополнения своих рядов. Для этого они прибегают даже к СМС-рассылкам.

Об этом сообщили в Министерства обороны Украины. По их информации, агитационная работа российской оккупационной администрации направлена на лиц в возрасте от 18 до 55 лет.

“В частности, увеличилось количество пропагандистских мероприятий, в том числе размещение объявлений в местных СМИ и в общественных местах. Локальными операторами сотовой связи массово рассылаются СМС-сообщения с агитацией на службу по контракту”, – подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, стало известно, что оккупанты увеличили количество агитационных групп, командированных из состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов РФ для ведения вербовочной работы в населенных пунктах ОРДЛО.

Как ранее сообщал POlitUA, СБУ разоблачила украинского военнослужащего, нарушившего присягу.