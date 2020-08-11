В Беларуси полезные идиоты ведут к власти марионетку

Российская пропаганда скрывает участие своих силовых структур в беларуских протестах. Используются «украинский» и «западный» след, и полезные идиоты.

Еще до протестов в Минске российская пропаганда всячески старалась причастность российских силовых структур к беларуской оппозиции вуалировать следом некой «третьей стороны», пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Разумеется, широко использовался элемент «украинского» и «западного» следа, активно продвигавшиеся через нарративы как самой беларуской оппозиции, призывающей сделать Киев «точкой сборки беларуского протеста», так и непосредственно говорящих голов в РФ, обвиняющих Запад в реализации «украинского сценария» в РБ», – пишет военно-политический обозреватель.

«В июне, в своем материале «Антифашисты» – террористы на службе Кремля в США» я писал о подготовке провокаций в США с участием неких радикалов, якобы из Украины, для дискредитации нашей страны не столько в глазах американской политической элиты, сколько в СМИ», – добавил он.

Между тем, этот план не удалось реализовать российским провокаторам и удовлетвориться им пришлось лишь созданием фейковой волны в Сербии.

«О чем я подробно изложил в статье «Россия нашла «украинский след» в протестах в Сербии», – отмечает Коваленко.

А потому, нет ничего удивительного в том, что когда в Минске разгорелись протесты и столкновения с ОМОН, на поверхность повсплывали разного рода украинские «националистические» организации и забытые псевдо-патриотические лидеры, готовые «помогать» братскому беларускому народу свергать тирана Лукашенко.

«Например, российские СМИ уже сообщают, что украинские националисты отправились помогать братьям беларусам в Минск, ссылаясь на заявления ВПО «Фрайкор», – подчеркивает Коваленко.

«Но, что самое интересное, просматривая заявления ВПО «Фрайкор» я увидел лишь выражение поддержки беларускому народу, но ни о каком присутствии членов и тем более участии в протестах данной организации в РБ не говорилось… Манипуляции?», – уточнил он.

Забавно, но заявление Игоря Мосейчука, распространенное через Telegram-канал и официальный аккаунт в Facebook о прибытии в Беларусь «украинской группы» тут же получило распространение в российском сегменте интернет и сейчас весьма активно обсуждается.

«И вот казалось, кто же если не местные полезные идиоты, сделают больше для гибридного врага, нежели он сам?», – отмечает Коваленко.

«Но если с украинскими псевдо-националистами, забрасывающими «боевые группы» в Беларусь и при этом сообщающие об этом в социальных сетях, все понятно, то, как быть с другими игроками большой политической арены, нивелирующими своей активностью российский след в хаотизации РБ?», – добавил он.

И вот тут – следует самое интересное:

«А тут все не менее проще», – подчеркивает Коваленко.

Светлана Тихановская бросила своих сторонников и в истерике бежала в Литву, откуда уже поступили призывы ввести санкции против РБ.

«Но, если позиция Литва это сочувствие обиженной домохозяйке и матери, то вот другие игроки…», – отмечает Коваленко.

Например глава МИД Германии Хайко Маас, известный своими пророссийскими взглядами потребовал санкций против, Александра Лукашенко исключительно исходя из личной аффилиации Кремлем.

«Кроме того, события в Минске освещает известный оппозиционный ресурс NEXTA, модерируемый из Польши. Ну, чем вам не след Запада! Правда финансируется этот ресурс из России, но это не уже не так важно, ведь верно?», – подчеркивает Коваленко

Российская пропаганда сейчас максимально отвлекает внимание, посредством полезных идиотов, от влияния России на протесты в Беларуси, задействовав всю имеющуюся и заготовленную, псевдо демократическую и либеральную рать.

«От самой мученицы Тихановской и облепивших ее псевдолиберальных журналистов из обоймы медиа-империи Алишера Усманова, неких инсинуаций влияния из Польши, Чехии и Литвы, да еще и под аккомпанемент упоминаемой фамилии Сорос, до, пожалуй, того, что еще только нужно было для полного счастья», – отмечает Коваленко.

Все верно – украинских радикально настроенных националистов. И на данном поприще, полезных идиотов, тоже хватило.

«Аплодисменты стоя!», – подытодил Коваленко.