Беларуская оппозиция не расстается с корытом Кремля
Беларуская оппозиция продолжает ретранслировать кремлевские нарративы. Еще один беларуский оппозиционер разродился российской пропагандой.
Выступающая против президента Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих выборах оппозиция играет по кремлевским правилам. Последняя неделя дает новые подтверждения этим фактам, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
«Глядя на беларускую оппозицию, не могу не вспомнить сакраментальное: «И смех и грех!», – пишет военно-политический обозреватель.
Ведь по сути, люди, которые выступают сейчас поголовно против тоталитарного и репрессивного режима Александра Лукашенко, вполне успешно старающегося находить точки соприкосновения с западной элитой, по странному стечению обстоятельств видят будущее Беларуси исключительно в союзе с другим тоталитарным и репрессивным режимом.
Коваленко подчеркивает, что у Путина руки по локоть в крови не только братского и дружественного беларусам украинского, грузинского, азербайджанского, молдавского, но и сирийского, ливийского и многих других народов – путинской Россией.
«Или на самом деле это все не по странному стечению обстоятельств?», – отмечает Коваленко.
Так, намедни, очередной кандидат в президенты Беларуси, Сергей Черечень, отметился весьма однозначным заявлением, а именно, данный субъект заявил, что Беларусь не должна пока выходить из договора о Союзном государстве с Россией, а задержанные российские боевики ЧВК «Вагнер» не выполняли задание по свержению действующего правительства РБ.
«Возможно, в какой-то степени Черечень и прав, ведь выход Беларуси из разного рода договоров с Россией обернется для республики рядом экономических проблем», – подчеркивает Коваленко.
Ведь Россия на протяжении всех этих лет поглощала Беларусь максимально возможными путями, подчиняя ее финансовую и экономическую системы, равно как и украинские.
«Но, в 2014 году мы увидели, что все пагубные последствия такой теневой игры, на уничтожение экономики и промышленного потенциала страны, которую Москва видит отнюдь не как братскую или союзную, а как перспективный плацдарм по разграблению и размещению на нем своих вооруженных сил», – отмечает Коваленко.
И если экономические вопросы еще дискуссионные, то вот нарратив про наемников ЧВК «Вагнер», которые выдаются чуть ли не за незадачливых туристов, из уст очередного оппозиционера, звучат как ненастроенный пианино.
«А в довесок до классической ереси от российских пропагандистов, озвученных белорусским оппозиционером, прозвучала другая классика, а именно – Республика Беларусь не должна состоять в НАТО», – подчеркивает Коваленко.
Вот такие они, беларуские оппозиционеры.
«Один на деньги «Газпрома» выстраивает предвыборную компанию, другая пользуется услугами кремлевских пиратехнологов с ксивами ГРУ, третий бежит от «маньяка» Лукашенко к «спасительному» Путину, после чего нарисовывается в Киеве, ну и очередная консерва без шансов на «проходной балл», накануне выборов, вторит кремлевской пропаганде с совпадением на все 146%», – отмечает Коваленко.
Конечно, мне бы хотелось верить в демократическое и абсолютно свободное будущее Беларуси при одном из оппозиционных деятелей.
«Но сейчас перед моими глазами предстает лишь ряд кремлевских марионеток, которые приведут Беларусь не к светлому будущему, а к мраку, мало чем отличающемуся от того клокочущего безысходностью коллапса, что мы можем наблюдать на любой той метастазе, что была создана за последнее время на большой карте «русским миром», – подытожил Коваленко.