Беларуская оппозиция не расстается с корытом Кремля

Выступающая против президента Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих выборах оппозиция играет по кремлевским правилам. Последняя неделя дает новые подтверждения этим фактам, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Глядя на беларускую оппозицию, не могу не вспомнить сакраментальное: «И смех и грех!», – пишет военно-политический обозреватель.

Ведь по сути, люди, которые выступают сейчас поголовно против тоталитарного и репрессивного режима Александра Лукашенко, вполне успешно старающегося находить точки соприкосновения с западной элитой, по странному стечению обстоятельств видят будущее Беларуси исключительно в союзе с другим тоталитарным и репрессивным режимом.

Коваленко подчеркивает, что у Путина руки по локоть в крови не только братского и дружественного беларусам украинского, грузинского, азербайджанского, молдавского, но и сирийского, ливийского и многих других народов – путинской Россией.

«Или на самом деле это все не по странному стечению обстоятельств?», – отмечает Коваленко.

Так, намедни, очередной кандидат в президенты Беларуси, Сергей Черечень, отметился весьма однозначным заявлением, а именно, данный субъект заявил, что Беларусь не должна пока выходить из договора о Союзном государстве с Россией, а задержанные российские боевики ЧВК «Вагнер» не выполняли задание по свержению действующего правительства РБ.

«Возможно, в какой-то степени Черечень и прав, ведь выход Беларуси из разного рода договоров с Россией обернется для республики рядом экономических проблем», – подчеркивает Коваленко.

Ведь Россия на протяжении всех этих лет поглощала Беларусь максимально возможными путями, подчиняя ее финансовую и экономическую системы, равно как и украинские.

«Но, в 2014 году мы увидели, что все пагубные последствия такой теневой игры, на уничтожение экономики и промышленного потенциала страны, которую Москва видит отнюдь не как братскую или союзную, а как перспективный плацдарм по разграблению и размещению на нем своих вооруженных сил», – отмечает Коваленко.

И если экономические вопросы еще дискуссионные, то вот нарратив про наемников ЧВК «Вагнер», которые выдаются чуть ли не за незадачливых туристов, из уст очередного оппозиционера, звучат как ненастроенный пианино.

«А в довесок до классической ереси от российских пропагандистов, озвученных белорусским оппозиционером, прозвучала другая классика, а именно – Республика Беларусь не должна состоять в НАТО», – подчеркивает Коваленко.

Вот такие они, беларуские оппозиционеры.

«Один на деньги «Газпрома» выстраивает предвыборную компанию, другая пользуется услугами кремлевских пиратехнологов с ксивами ГРУ, третий бежит от «маньяка» Лукашенко к «спасительному» Путину, после чего нарисовывается в Киеве, ну и очередная консерва без шансов на «проходной балл», накануне выборов, вторит кремлевской пропаганде с совпадением на все 146%», – отмечает Коваленко.

Конечно, мне бы хотелось верить в демократическое и абсолютно свободное будущее Беларуси при одном из оппозиционных деятелей.

«Но сейчас перед моими глазами предстает лишь ряд кремлевских марионеток, которые приведут Беларусь не к светлому будущему, а к мраку, мало чем отличающемуся от того клокочущего безысходностью коллапса, что мы можем наблюдать на любой той метастазе, что была создана за последнее время на большой карте «русским миром», – подытожил Коваленко.