Марков: Задержание вагнеровцев – спецоперация СБУ

Известный российский пропагандист Марков включился в компанию по распространению фейков по факту задержания вагнеровцев в Беларуси и дискредитации Украины.

После задержание в Беларуси наемников частной военной компании «Вагнер», в России активизировались фейкометчики, старающиеся заболтать тему. Отметился на этом поприще известный кремлевский пропагандист Сергей Марков, который включился на своей странице в Facebook в компанию по распространению фейков насчет событий в Беларуси и дискредитации Украины.

«Белоруссия. Выясняется, что вся операция с задержанием российских полувоенных из ЧВК в Минске была организована СБУ. Билеты им покупались по маршруту Москва Минск Стамбул Гавана Каракас в офисе турецкой авиакомпании во Львове», – пишет кремлевский пропагандист в первых строках своего сообщения.

«Анулировались билеты из Минска с Стамбул в офисе в Киеве», – уточнил он.

Далее Марков сообщает некоторые детали из якобы проводимой спецоперации СБУ. В частности, Марков о подставном характере элементов «легенды» для наемников ЧВК «Вагнера».

«Телефоны и электронные адреса для контактов, которые использовались, оказались подставными. Якобы консульского отдела посольства России в Каракасе – телефон подставной», – отмечает Марков.

«Якобы адрес отдела безопасности Роснефти – не принадлежал никогда Роснефти, а имитирован специально под Роснефть. И конечно, там такие люди никогда не работали», – добавил он.

Далее Марков не стесняясь пишет о прямой причастности СБУ, расписывая подетально всю якобы проведенную спецоперацию. Местами создается впечатление, что Марков сам лично ее и готовил.

«СБУ набрала группу из 180 человек, сначала якобы в Ливию, потом якобы в Венесуэлу. Так много набрали, но никуда их не послали, чтобы отобрать именно первую группу – она готовилась специально СБУ для ареста в Минске», – подчеркивает Марков.

«СБУ старалась, чтобы в первую группу попали те, кто воевал в Донбассе, особенно бывшие граждане Украины, – чтобы потом создать повод для их выдачи в Украину», – уточнил он.

При это в дальнейшем для наемников была организована ловушка.

«Первую группу заманили в Минск, а потом им отменили билеты в Стамбул. Так ребята оказались в ловушке», – отмечает Марков.

Кроме того Марков признается в том, что ФСБ осуществило вброс в открытую печать информации о событиях связанных с наемниками ЧВК «Вагнера». В качестве использовался штатный фээсбешный борзописец Александр Коц.

«Все это было напечатано в «Комсомольской Правде» под именем военного корреспондента Александра Коца. Думаю, де-факто это публикация ФСБ. В статье даны все телефоны, фамилии, адреса, – достать это могут только спецслужбы. Есть 3 вопроса», – уточняет Марков.

Далее Марков выделяет три основных пункта, которые, по его мнению, явно свидетельствуют о причастности СБУ к засылке в Беларусь ЧВК «Вагнера». Первым пунктом Марков выделяет «топорность работы» украинских спецслужб:

«Во-первых, это СБУ или их руководство ЦРУ? Мое мнение, – именно СБУ, потому что некоторые ошибки типа покупки билетов из Киева, а отмены из Львова, – топорные», – подчеркивает Марков.

Марков далее особо подчеркивает причастность беларуского руководства к проведенной СБУ спецоперации. Пропагандист прямо обвиняет главу Беларуси Александра Лукашенко в осведомленности в происходящем.

«Во-вторых, Лукашенко знал, что это операция СБУ? Мое мнение – он знал, что информация поступает из СБУ. Но не знал, что СБУ все и организовало. СБУ жестко обманула Лукашенко», – особо подчеркивает Марков.

Марков отмечает, что «факты» в подтверждение фейковой версии, которые обнародовало ФСБ являются убедительными доказательствами причастности украинской стороны.

Белоруссия. Выясняется, что вся операция с задержанием российских полувоенных из ЧВК в Минске была организована СБУ…. Geplaatst door Sergey Markov op Vrijdag 7 augustus 2020

«В-третьих, может статья ФСБ быть не правдой? Может. Но вряд ли. Все факты выглядят очень убедительно и многие из них легко могут быть проверены в самом ближайшем будущем», – отмечает Марков.

В заключение Марков делает некоторые «выводы». В частности, он рекомендует Лукашенко немедленно «арестовать всю агентуру СБУ и ЦРУ» в своем окружении.

«Вывод, – арест россиян в Минске организован СБУ и агентурой СБУ и ЦРУ в окружении Лукашенко. Лукашенко может все исправить, немедленно арестовав эту агентуру, которая гонит его по пути Януковича, а Белоруссию по пути Украины», – подытожил Марков.