Между Минском и Хабаровском: державность разъезжается

Россияне всегда опасались августа. В августе в России всегда что-то происходило. Либо ожидалось что-то очень и очень нехорошее.

Сегодня август пока не сотрясает. Но позволяет увидеть оскал новой реальности, в которой Россия будет отныне жить, пишет на своей странице в Facebook российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова.

«Конституция на свалке. Государство с разрушенным конституционным фундаментом неизбежно теряет устойчивость, превращаясь в Парк Юрского периода. Правила устанавливает сильнейший. Но эти правила превращаются в пыль при изменении баланса сил», – пишет политолог.

Российская политическая конструкция отстроена и сдана в эксплуатацию. Ирония в том, что ее логика будет толкать преемников Путина не к обеспечению его наследства и безопасности его круга, а к формированию новой власти за счет отторжения прошлого.

«У преемников нет иного способа возвратить диалог с обществом. Нет другого пути решить проблему ответственности за предыдущие провалы», – отмечает Шевцова.

«100 законов», которые должны конкретизировать конституционные поправки, окончательно разрушают институт права.

«Следовательно, и политический класс, который уничтожил право, будет жить в бесправовом пространстве. Может оказаться некомфортно!», – подчеркивает Шевцова.

Выборы превращены в подтверждение назначенчества. Но назначать некого – скамейка коротка.

«Придется переходить к дегтяревщине, как способу управления. Рискованно, однако!», – отмечает Шевцова.

Сентябрьские выборы становятся тестом на согласие народа принять статус безмолвия. При несогласии, есть ресурс убедить народ согласиться. Но будет ли работать ресурс, если за него нечем станет платить?

«Силовики при истощении бюджета и других способов убеждения превращаются в правящую корпорацию. Следовательно, возможности прагматической элиты собянинского типа влиять на власть сокращаются», – подчеркивает Шевцова.

Одновременно Путин теряет роль балансира между отдельными сегментами элит – важнейшую функцию лидерства.

«Бизнес-сообщество при силовом режиме теряет гарантии выживания. Даже при лояльности к власти. Зачем силовикам бизнес-сообщество, если они сами станут бизнесом?», – отмечает Шевцова.

Источники независимой информации власти перекрыла сама власть. Следовательно, власть не понимает, что происходит. А потому глупостей в политике прибавится.

«Проблема завершения правления Путина (и что потом?) формально снята. Однако, вопрос преемника и перехода остается. Это вопрос выживания российского государства, подвешенного на крюк единовластия», – подчеркивает Шевцова.

Цена вопроса делает битву за будущее еще более драматической.

«Феномен Фургала» означает запрос на новый тип социально ориентированного лидерства, готового к разговору с народом», – отмечает Шевцова.

«Что разрушает президентскую вертикаль, ориентированную на назначенцев, враждебных объекту управления», – уточнила она.

Хабаровск продемонстрировал, что при отсутствии единой оппозиции появляется более серьезная угроза для Кремля – стихийный протест снизу, который опасно подавлять.

«За стихийным протестом будет прятаться давно униженная региональная элита», – подчеркивает Шевцова.

Статус державности – хребет системы – начинает надламываться. Ибо Россия выпадает из первого эшелона на мировой сцене, которую оккупирует США и Китай.

«В танго нет нужды для третьего! Необходимость выбирать между двумя полюсами грозит превратить Россию в сателлита Китая. Впрочем, Россия уже сырьевой придаток Поднебесной», – подчеркивает Шевцова.

Идея Путина о формировании концерта держав, постоянных членов Совбеза, прогнозирована. Непонятно, как России удержаться в мировой лиге при сокращении экономического потенциала.

«Попытка зацепиться там за счет угрозы побить окна – верный способ оказаться в изоляции», – отмечает Шевцова.

Между тем, российское государство все еще строится на принципе великодержавности.

«Как теперь оправдывать военный бюджет и державные побрякушки? Чем отвлекать народ от его несчастий?», – подчеркивает Шевцова

АВГУСТ 2020. ОЧЕВИДНОЕ. Мы всегда опасались августа. В августе в России… Geplaatst door Lilia Shevtsova op Woensdag 5 augustus 2020

Беларуский батька Лукашенко нанес удар по святому – роли России в качестве центра евразийской галактики и идее Союзного государства.

«Пока Кремлю нечем ответить! Любой ответ либо его отсутствие грозит добить «Союзное государство». Беларусь может оказаться для Москвы более болезненным вызовом, чем Украина», – отмечает Шевцова.

Такова реальность августа. Вызовы очевидны. Очевидна и неспособность власти на них ответить.

«Можно, конечно, гадать, как долго можно откладывать ответ. И ждать очередного августа!», – подытожила Шевцова.