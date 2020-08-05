«Антифа» тренировались вместе курдскими боевиками

В истории ультралевого движения «Антифа», которое сейчас является локомотивом погромов в США под эгидой движения «BLM», появились новые интересные факты, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, американские спецслужбы, выяснили, что некоторые из активистов ультралевого движения «Антифа» проходили боевую подготовку нигде ни будь, а в Сирии, в курдских подразделениях РПК», – пишет военно-политический обозреватель.

Согласное отчету Министерства внутренней безопасности США, боевики «Антифа» посещали Сирию, для прохождения боевой подготовки, а так же участия в боевых действиях на стороне курдских группировок среди которых:

• YPG, Подразделение Народной обороны;

• РПК, Рабочая партия Курдистана;

• и Пешмерга;

А так же военные силы, обеспечивающие безопасность автономного региона Курдистан в Ираке.

«Так же Министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что между идеологией «Антифа» и учениями и идеологией курдского демократического федерализма подозрительно много общего», – отмечает Коваленко.

«И вот, казалось бы, что такого необычного в том, что представители такого движения как «Антифа» проходили обучение в курдских группировках?», – добавил он

Так же Коваленко отмечает, что «это же ведь не «ИГИЛ» и не «Талибан», в списке террористических организаций США курдские группировки не числятся.

«Однако… Однако не забываем, что практически всё курдское военизированное движение строилось с опорой на «дружественную» советскую руку помощи. Напомню, что такой известный деятель как Евгений Примаков выстраивал свою карьеру, в том числе и на курдском плацдарме», – подчеркивает Коваленко.

Курды всегда пользовались финансовой поддержкой России, а так же получали от Кремля оружие и боеприпасы. В самой же России курдский криминалитет чувствовал себя довольно вольготно, вспомнить хотя бы таких авторитетов как Дед Хасан и Шакро Молодой.

«Эти криминальные авторитеты находились под покровительством ГРУ и имели непосредственное отношение к «испанскому каналу», по которому контрабандой отправлялось оружие курдам в Турцию, Иран и Сирию», – отмечает Коваленко.

Да и разве же можно забыть, что курды-йезиды, проходившие обучение в тренировочных лагерях в Армении, под присмотром российских инструкторов, отправлялись в Сирию в период наступления турецких подразделений на севере САР.

«Итак, что мы имеем в сухом остатке?», – подчеркивает Коваленко

Радикальная группировка, которая и ранее была уличена в весьма недвусмысленных финансовых и политических отношениях с Россией, в настоящее время дестабилизирующая социально-общественную обстановку не только в США и ЕС, оказывается, обучала своих членов боевым навыкам в лагерях курдов, которые со времен СССР находились под курированием ГРУ.

«А теперь ответьте мне на вопрос, есть ли след Кремля в «Антифа» и чиненных оной организацией акциях дестабилизации по всему миру?», – подытожил Коваленко.