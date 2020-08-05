Кремлевские вещуны: Россия готовит провокацию в ОРДЛО

Информационные пропагандисты Кремля, через созданные ими же и подконтрольные им системы вещания в «ЛДНР», уже продолжительное время разгоняют тему «зрады» украинских властей и виновности украинского руководства за все происходящее на Донбассе, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Кроме того, разгоняется тема «виновности украинских националистов» за начало военного конфликта на Донбассе», – говорится в сообщении Telegram-канала.

«При этом, данные темы вначале озвучиваются и разгоняются в так называемы СМИ «ЛДНР», а затем, якобы самими жителями, эти темы ретранслируются, вкидываются в информационное пространство Украины», – добавляет редакция Telegram-канала.

Суть разработанной спецслужбамы России «зрады» заключается в том, что якобы «неспособные и трусливые власти Украины проспали Крым (руководство просто испугалось!), не смогли отстоять Донецкую и Луганскую области в 2014 году (не могли, так как не способны!), а сейчас не могут противостоять даже «ЛДНР».

«Поэтому в скором времени, к России «отойдут» Херсонская и Харьковские области, а возможно и вся Украина, если украинские власти не примут условия «самого умного стратега всех времен», недавно обнулившегося», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

При этом, пропагандисты Кремля стыдливо умалчивают, что Крым захватывали диверсионно-разведывательные группы ФСБ и ГРУ РФ, а поддерживал их восьмитысячный контингент военнослужащих срочной службы МО РФ, не говоря уже о Черноморском флоте РФ, базировавшемся в Севастополе.

«Ну и с 2014 года Вооруженным силам Украины на Донбассе противостоят не шахтеры и трактористы, а 1 и 2-й Армейские Корпуса, которые входят в 8-ю Армию ЮВО МО РФ», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«А для их поддержки, вдоль несуществующей российско-украинской границы, на территории «братской» Ростовской области дислоцируется еще примерно 60-ти тысячный контингент регулярных российских войск, готовый по первой команде в течение 2-3 часов уже быть в Донецке», – уточняет редакция Telegram-канала.

Фото опубликованные Telegram-каналом. Фото опубликованные Telegram-каналом. Фото опубликованные Telegram-каналом. Пред 1 из 3 След

Ясно одно, что пропагандистская разработка ФСБ преследует цель: посеять панику среди населения Украины, особенно прифронтовых областей, и вызвать недоверие к властям.

«Но обращает на себя внимание следующая особенность. Пропагандисты почему-то не говорят об Одессе, Николаеве и других «исконно русских территориях»? Забыли? Думаю, нет», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Российская пропаганда как бы наталкивает на мысль: мы можем напасть на Харьковскую область и Херсонскую, поэтому растяните свои войска от линии фронта туда подальше, под Харьков и Херсон.

«Понятное дело, в таком случае россиянам легче будет через Мариуполь прокладывать сухопутный коридор в Крым, да и водичку для Крыма за одно «прихватить», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Ну да ладно, им вещать, а нам думать и действовать. И не важно, что все об этом в Украине знают или говорят. Главное – чтобы власти действовали на упреждение!», – добавляет редакция Telegram-канала

Ну а что несет в себе и для чего разгоняется россиянами вторая тема, якобы «виновности украинских националистов» в конфликте на Донбассе, в следующей публикации.

«Информационные пропагандисты Кремля, через созданные ими системы вещания в «ЛДНР», продолжительное время разгоняют тему «зрады» украинских властей и «виновности украинских националистов» за начало военного конфликта на Донбассе», – отмечается в продолжении сообщения Telegram-канала.

Последняя тема, запущенная россиянами, сейчас вышла на первый план. И звучит она из московских=денеэровских рупоров примерно так: «Вот если бы в 2014 году на Донбасс не полезли националисты, так оно б и войны не было». Очень кратко, просто и доступно, рассчитано на обывателя, который не будет задумываться.

«В эту фразу ему уже вложили мысль, кто виновен. При этом, данную фразу с некоторыми вариациями, в украинских СМИ активно тиражируют пророссийские информационные агентства и политические силы. Что же несет она в себе?», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Сразу же вся вина России: за начатую войну, аннексию Крыма, части Донбасса, убийства 14 тысяч граждан Украины, разоренные территории и сломанные судьбы, исчезает.

«России как бы и нет, она не при чем, «ихтамнет». А воевали и продолжают воевать между собой, как и говорит кремлевский зомбоящик, непонятно почему украинцы», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Далее по логике россиян, украинский обыватель должен рассуждать примерно так: «Да, действительно, если бы националисты не полезли на Донбасс, тогда бы и войны не было!» Стоп. Давайте разбираться. (Кто такие националисты, разберемся ниже).

«Для нас важно понять: чего на Донбасс полезли националисты? Чего это они вдруг взяли и полезли?», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала

Во-первых, в Крым националисты не лезли, но Россия его захватила, кинув туда восемь тысяч «зеленых человечков», оказавшихся кадровыми сотрудниками ФСБ, ГРУ и спецподразделений МО РФ, при поддержке танков, бронетранспортеров, ракетных комплексов, вертолетов и авиации.

«А позже свои захватнические действия объяснили тем, что «американцы якобы хотели захватить Крым и сделать там военную базу!» Так Россия в Крыму все время имела военную базу в виде Черноморского флота!», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Во-вторых, в апреле-мае 2014 года диверсионно-разведывательные группы России захватили административные здания в ряде украинских городов: Донецк, Горловка, Славянск, Краматорск и др.

«Зная по Крыму «добрые намерения» россиян, патриотически настроенное население и пошло защищать свою территорию. Заметьте, свою территорию, на законных основаниях! А от кого пошли защищать? От «удушающих объятий русского мира», постоянно претендующего на всю Украину», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Таким образом, не украинцы с украинцами начали воевать, а Россия пришла на территорию суверенного государства и начала захватывать ее города и села под идеологией «русского мира».

«Но во фразе «Вот если бы в 2014 году на Донбасс не полезли националисты, так оно б и войны не было», сразу же вырисовывается виновник всего: националисты!», – отмечается в сообщении Telegram-канала

«При этом, не говорится какие националисты! И не случайно. Так как в эту категорию, по понятиям россиян, подпадают «совокупные националисты», – сообщает редакция Telegram-канала.

А это:

• все политические партии, защищающие интересы Украины;

• главный враг РФ весны-лета 2014 года – Правый сектор, Азов и вообще все Добробаты (которые якобы незаконно взяли оружие!);

• все воины ВСУ и волонтеры; патриоты Украины, сражавшиеся и сражающиеся до сих пор на оккупированной территории даже не имея контактов с ВСУ;

• все граждане Украины – носители украинского языка и разговаривающие на украинском языке, а значит все преподаватели украинского языка, которых на Донбассе всегда считали националистами;

• огромное количество граждан Украины, не предавших свою страну, не оставшихся на оккупированной территории, бросивших все и выехавших на украинскую территорию.

«Именно такую мысль и навязывает Россия обывателям своей пропагандистской риторикой: «не лезли бы националисты», а значит не сопротивлялись бы, все было бы хорошо», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«То есть, пришла бы Россия и все было бы хорошо. Ну, «какая разница»! Жили бы мирно! «По сути, один народ!», – добавляет редакция Telegram-канала.

Всем понятно, что никакие «националисты» не лезли на Донбасс! «Донбасс – это Украина!» – это и сейчас признают в Москве.

«Так вот без «русского мира» украинцы давно бы уже разобрались между собой во всем и нашли решение и по языку, и по идеологии, без оружия, танков и убийств. Мы у себя дома во всем бы давно разобрались», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

И население Донбасса не пострадало бы. Скорее всего, местная донецкая власть, погрязшая в коррупции и тесно повязанная с предателем-Януковичем, понесла бы незначительные наказания в виде отстранения от руководящих должностей, но не убийств, что принес «русский мир».

«Самое интересное, когда сейчас спрашиваешь у местных коллаборантов, пораженных смертельным вирусом «русского мира»: «где вы видели на Донбассе националистов, когда они туда зашли?, они отвечают: «ну так говорили же, вот придут националисты с «Правым Сектором» всех арестуют, всех посадят и выселят», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Т.е., не Путин давший команду захватить Крым и начать войну на Донбассе, а «кто-то говорил, что придут националисты и всех выселят с Донбасса?!».

«Да, прийти на свою территорию и навести порядок с предателями и коррупционерами хотели. Но не дошли, там уже стояли российские танки и войска», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Но интересно другое, задумывался ли кто-нибудь из ярых сторонников «русского мира», куда националисты их могли выселить?», – уточняет редакция Telegram-канала

Разве что в курортные зоны Западной Украины: Трускавец, Свялява, Моршин, Буковель и т.п.

«Поближе к цивилизованной Европе? Да, суровые места! Не то что Сибирь и районы Крайнего Севера, куда в результате всех любителей «русского мира» и отправили из Донбасса россияне! Повезло, однако», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Таким образом, «Правого сектора» никто на Донбассе не видел. Националисты никого не захватил и не выслали.

«А вот приход русского мира ознаменовался убийствами, грабежам и захватом чужой территории. Но в тиражируемой фразе этого нет. Там есть вина националистов», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

А скрытый смысл всей фразы расшифровывается так: «Вот если бы украинцы сидели тихо и не сопротивлялись, Путин бы захватил Донбасс, а потом и всю Украину, но тогда бы не было войны.

«И все были бы живы. И вам бы всем было хорошо. Везде был бы русский мир, чего и добивается Путин», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Вот за такими фразами и скрывается призыв к сдаче Украины, молчаливому созерцанию оккупации нашей страны, что неизбежно ведет к полной потере государственности, так как русский мир не будет ни с кем церемониться. Жириновский еще в 2014 году все сказал: «Всех в Сибирь – осваивать районы Крайнего Севера».

«Если мы этого не хотим, тогда не стоит играть в поддавки и умиротворять агрессора», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Вот все они и являются, по понятиям Кремля, националистами. А в целом, это – все украинцы, потому что они начали сопротивляться! А значит – виновными в начале войны?», – резюмируется в сообщении Telegram-канала.