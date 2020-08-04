«Русский мир»: зачем епископ Гедеон приехал в Украину?

В Украину приехал одиозный епископ Гедеон, которому ранее был запрещен въезд. Это было бы невозможно без личной санкции Зеленского.

При президенте Владимире Зеленском в Украину начали приезжать одиозные проводники «русского мира» от Русской православной церкви. Среди таких людей оказался и епископ РПЦ Гедеон, известный в миру, как – Юрий Харон, которому ранее был запрещен въезд в Украину, пишет на своей странице в Facebook экс-пресс-секретарь бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, народный депутат Андрей Ковалев.

«Зеленский пустил в Украину гибридного российского диверсанта Гедеона Харона?», – пишет нардеп.

На Пасху в Украину вернулся одиозный епископ Русской православной церкви в Украине, гражданин Российской Федерации Гедеон (в миру – Юрий Самуилович Харон).

«Напомню, что Юрий Харон давно фигурирует в Центр «Миротворец», – отмечает Ковалев.

Епископ Гедеон в окружении клира Русской православной церкви в Украине.. Епископ Гедеон в окружении клира Русской православной церкви в Украине.. Пред 1 из 2 След

18 Февраля 2019 Государственная пограничная служба Украины задержала Харона в аэропорту «Борисполь». Его лишили украинского гражданства, запретили въезд в Украину и депортировали.

«Председатель СБУ Василий Грицак тогда заявил, что деятельность гражданина Российской Федерации Юрия Харона «угрожает национальной безопасности Украины», – подчеркивает Ковалев.

«А теперь, с приходом к власти Зеленского и его команды Харону разрешили въезд в Украину», – уточнил он.

Четыре месяца Харон не привлекал внимание к своему возвращению в Украину, избегал публичных мероприятий.

«И вот во время Литургии на День святого Ильи, 2 августа 2020 Юрий Харон, более известный под псевдонимом Гедеон появился на людях. Он сослужил во время богослужения лидеру неканонического Московского Патриархата в Украине Онуфрию Березовскому», – подчеркивает Ковалев.

«Чем еще Вам может быть известен Юрий Харон? Он наместник так называемого Десятинного монастыря», – добавил он.

Отмечается, что это именно Харон без всякого разрешения на территории Национального музея истории Украины – НМИУ на фундаменте Древней Десятинной Церкви в самом центре Киева начал строить капитальный храм из камня и бетона.

Зеленський пустив до України гібридного російського диверсанта Гедеона Харона?На Великдень до України повернувся… Geplaatst door Andriy Kovalov op Maandag 3 augustus 2020

«Тогда против этого незаконной застройки боролись Игорь Луценко и Татьяна СосновскаяХарон», – отмечает Ковалев.

Юрию Харону был запрещен въезд в Украину.

«То есть без разрешения СБУ, а значит и Баканова и Офиса Президента Украины, а также лично Владимира Зеленского, – Юрий Харон вернуться он не мог!», – подчеркивает Ковалев.

«Почему и зачем Зеленский и его окружения позволило въезд гражданину Российской Федерации из списка «Миротворца» в Украину?», – подытожил он.