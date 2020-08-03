Пурги много не бывает: Кремль снова забалтывает провал

В России делают один ошибочный ход за другим. Москва для оправдания своих боевиков в Беларуси сделала ход конем задействовав токсичного главу СВР РФ.

Когда Россия попадает в неприятные ситуации, зачастую связанные с раскрытием ее подпольной, деструктивной деятельности в других странах, то она начинает вести себя именно так, как ведет пойманный «на горячем» вор – всеми своими заявлениями и действиями подтверждать факт своей вины, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«И в ситуации с арестом 33 наемников ЧВК «Вагнер» происходит ровным счетом то же самое, что и всегда – Москва панически начинает распространять множество лживых версий, а некоторое время спустя, вырабатывая одну согласованную, но не менее абсурдную, начинает придерживаться ее на всех медийных и властных уровнях», – пишет военно-политический обозреватель.

Итак, после того, в первые часы скандального ареста в Беларуси, российские информационные площадки отчаянно пытались распространить нарратив о том, что арестованные наемники – украинцы, а в течение первых суток заявляли, что россияне летели в Судан транзитом через Минск (откуда не летают самолеты в Судан), была принята на вооружение единая легенда – «мирные туристы» летели в Турцию, а их арест – это инсценировка властей Беларуси для подъема рейтинга Александра Лукашенко.

«И, не прошло и часа, с того момента как прозвучала эта версия, ее подхватили в едином порыве не только все пропагандистские российские СМИ, но и официальные лица», – отмечает Коваленко.

Подумать только, даже глава СВР РФ Сергей Нарышкин, который вообще не медийная персона и подобные события комментировать не его прерогатива, стал героем сегодняшнего дня, заявив, что, дословно: «В европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию».

«Просто диву даюсь, как главу СВР РФ вышестоящее руководство обязало побыть «говорящей головой» для распространения дополнительного нарратива, подтверждающего общепринятый сценарий», – подчеркивает Коваленко.

Но, в целом, забота Сергея Нарышкина о судьбе среднестатистического мяса на убой, коими и являлись те боевые единицы, которые были посланы в РБ, если и подкупит кого, то только потребителя информационного фаст-фуда из средней полосы РФ, а для нас это четкий маркер того, насколько болезненный для Кремля этот беларуский провал.

«Ведь если свести воедино всю цепочку событий и взаимосвязи медийных персон, участвующих в президентской гонке, с гибридной стороной, то мы видим игру Кремля в Беларуси, по крайне извращенному «украинскому сценарию», – отмечает Коваленко.

Очевидно, что нынешние события в Беларуси имеют в своей основе гипертрофированный аналог событий в Украине 2013-2014 гг. Вот только если в 2013 году события, получившие в истории название «Революция достоинства», развивались на волне народного негодования правлением Януковича и взятым им курсом, при этом, без каких либо определенных политических лидеров, то в РБ все наоборот.

«В Беларуси негодование режимом Александра Лукашенко взято под курирование российскими спецслужбами, покровительствующими практически всей оппозиции РБ, катализирующей события схожие с украинским Майданом. Например, намедни в Минске был проведен митинг в поддержку Светланы Тихановской», – подчеркивает Коваленко.

«Ну, той самой, которая не любит вопросы про оккупированный Крым. И мужа которой консультировал пиартехнолог Ксении Собчак (которая будучи фиктивным кандидатом, на прошлых президентских выборах РФ, оттянула долю голосов у российской оппозиции), и еще четыре гражданина РФ, оказавшихся кадровиками ГРУ», – добавил он.

Собственно, многотысячные митинги на волне недовольства правлением Лукашенко есть, а что дальше? Провокации? Диверсии? Накал страстей посредством реализации заранее режиссированной конфликтной ситуации? Собственно, для этого и нужны были бравые парни, «летевшие» через Минск в Судан. Или, как сейчас уже рассказывают – в Стамбул.

«А потому, как по мне, лучше бы кремлевские пропагандисты не выпускали на медийную арену такого персонажа как Сергея Евгеньевича, ибо шапка у вора и так горит ярче некуда, а теперь уж просто Везувий какой-то полыхает», – подытожил Коваленко.