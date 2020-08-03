Россия вербует новое пушечное мясо в «ЛДНР»

Российские оккупационные власти при помощи местных коллаборантов активизировали работу по вовлечению в ряды боевиков «ЛДНР» мужчин призывного возраста, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Связано это с тем, что в подразделениях 1 и 2– ого Армейских Корпусов, входящих в 8-ю Армию ЮВО РФ, большой некомплект «из– за низкого морального духа и воинской дисциплины», – о чем говориться в докладе российских проверяющих в Генштаб», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Среди нескольких подразделений с низкой воинской дисциплиной, особо отмечаются подразделения наемников на Новоазовском направлении, где в этом году зафиксировано более 400 случаев распития спиртных напитков и употребления наркотиков.

«По словам местных коллаборантов, российские проверяющие рекомендовали полностью заменить весь рядовой и офицерский состав на данном направлении, так как боевая готовность там такая, что «два полка ВСУ через три часа могут выйти на кордон с РФ», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

В других подразделениях дисциплина получше, но некомплект, примерно такой же. А причина в том, что боевики не верят в светлое будущее «ЛДНР». Вот поэтому российские оккупанты перешли к излюбленной методике шантажа и запугивания.

«Так, местное население рассказывает, что всех мужчин призывного возраста «прессуют», принуждая идти служить в ряды боевиков. А кроме военкоматов, в этой работе задействованы руководители предприятий и все административные органы «ДНР», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

По словам жителей, только повсеместное отсутствие работы и тотальное обнищание населения, вынуждает часть мужчин идти воевать. И никакой идеологии и любви к русскому миру нет. Люди давно поняли, что призывают их в ряды боевиков, чтобы «повязать» с преступлениями РФ и использовать, как «расходный материал» на передовой.

«Оккупанты не понимают, что даже те, кого как они считают уже «повязали», по возвращению домой рассказывают о «прелестях» службы в «ДНР»: пьянки, наркомания, драки, мародерство, воровство, а нередко и убийства своих же. О какой республике и идеологии можно говорить?», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Более того, отслужившие и уцелевшие рассказыват своим друзьям, что «россияне нас за людей не считают. Мы для них быдло и люди низшего сорта». И это не удивительно.

«Если помните, то еще в 2004 году россияне поделили украинцев на три сорта. Может россияне уже тогда знали, что третий сорт был не лучшего качества. Давно протух и несет с собой много всякой заразы. Украинцы – берегитесь!!!», – резюмируется в сообщении Telegram-канала