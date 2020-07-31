Концерт Вагнера в Беларуси окончен: теперь пишет оперу

Арестованные в Беларуси наемники ЧВК «Вагнер» могут заинтересовать международные следственные органы. Горе-туристы являются неудобными свидетелями для РФ.

Арест боевиков ЧВК «Вагнер» в Беларуси поставил Россию в очень неудобное положение, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Ведь теперь Кремлю и подконтрольным ему ресурсам не просто приходится оправдываться за присутствие боевиков в соседней «братской» и «союзной» стране, но и переживать за то, чтобы эти «солдаты удачи» не заговорили», – пишет военно-политический обозреватель.

И традиционно, российская пропаганда старается максимально нивелировать не только значение данного ареста в международном масштабе, но и заполнить информационное пространство абсолютно ложными версиями, которые, благодаря своей абсурдности, ставят пропагандистов в еще более неудобное положение.

«Прежде всего, хочу напомнить, что когда появилась первая информация о захвате в Беларуси иностранной ЧВК, то российские информационные площадки «серого сегмента» стали распространять первый вброс, что это украинские наемники», – отмечает Коваленко.

Разумеется, данный фейк тут же был обнулен, после того как в сети стали публиковаться российские паспорта арестованных.

«Тогда стал использоваться нарратив полета этих бравых бойцов через Беларусь в Судан. Но, если посмотреть расписание рейсов из Беларуси, то вы Судана там не найдете, поскольку это авиасообщение отсутствует!», – подчеркивает Коваленко.

Таким образом, наши гибридные графоманы информационного фронта опростоволосились два раза подряд, но им тут же спустили наспех склеенную третью методичку, причем подтвержденную словами официального лица.

«Так, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев назвал россиян, задержанных накануне в РФ, опоздавшими на рейс в другую страну… в Турцию!», – особо подчеркивает Коваленко.

Конечно, когда с украинскими ЧВК, а потом с Суданом господа конспираторы провалились с треском, они решили использовать вариант со Стамбулом, куда из Минска ходят регулярные рейсы.

«Но, задумайтесь на секундочку над самим контекстом заявления… Три десятка российских наемников ЧВК «Вагнер», с которыми Турция воюет в Сирии и Ливии, направляются в Стамбул для…», – отмечает Коваленко.

«А собственно для чего? Для прогулок по историческому центру? Для посещения легендарного базара и покупок сувениров и ковров?», – уточняет он.

Не знаю, думали ли гибридные графоманы, набирающие методички на скорую руку, о логике и последствиях, но последнее заявление Дмитрия Мезенцева отнюдь не отвело подозрений от незадачливых «туристов», а более того, резко заставило напрячься Анкару.

«Но, как я и говорил выше, для Кремля сейчас жизненно важно как можно скорее, всеми правдами и неправдами вытащить своих диверсантов из Беларуси. Ведь со временем, не смотря на подготовку и выдержку, но пленные… арестованные начинают давать показания», – подчеркивает Коваленко.

А в случае с нынешними кадрами, это не только показания о том, какова их роль была в готовящемся перевороте в Беларуси, но и о преступлениях РФ в тех странах, в которых присутствует ЧВК «Вагнер».

«В настоящее время в отношении ЧВК «Вагнер» ведется расследование относительно преступлений, которые были совершены наемниками военного преступника Халифы Хафтара в Ливии», – отмечает Коваленко.

В значительной части преступлений обвиняются и наемники российской ЧВК «Вагнер». Глава МВД Ливии Али Башага буквально месяц назад обратился к странам Европейского Союза с просьбой внести ЧВК «Вагнер» в список спонсоров терроризма.

«Так же, Африканское командование США (AFRICOM) отмечало, что располагает доказательствами совершения российской ЧВК «Вагнер» действий ставивших под угрозу жизнь ни в чем не повинных ливийцев», – подчеркивает Коваленко.

По заявлениям генерал-майора корпуса морской пехоты США Брэдфорда Геринга, директор по операциям Африканского командования США, группа «Вагнера» несет ответственность за ненужные страдания и гибель ни в чем не повинных гражданских лиц.

«Да и массовые захоронения ливийцев, в местах размещения боевиков ЧВК «Вагнер», заставляют задаться вопросом о том, насколько соблюдались все мыслимыми и немыслимые конвенции российскими наемниками, в ходе данного конфликта», – отмечает Коваленко.

А потому, России крайне не выгодно, чтобы международные следственные органы обратили внимание на этих задержанных, которые могут стать свидетелями не только в деле о провалившемся в РБ перевороте, но и оказаться на скамье международного суда.

«Главное только чтобы неповоротливая и аморфная европейская судебная система не упустила своего шанса, ведь, как известно, кто много говорит, тот может из-за своей говорливости подхватить молекулу некой фторфосфорорганики…», – подчеркивает Коваленко.