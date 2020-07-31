Должность главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе является номинальной. Леонид Кравчук не сможет принять никаких решений, предварительно не согласовав их с руководством страны.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский.

“Надо понимать, что должность эта номинальная. Леонид Кучма формально возглавлял ТКГ до этой недели, но я ни разу с ним не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал его участия. Как будет с Леонидом Кравчуком – еще не знаю. Но в любом случае следует помнить, что украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем будет не согласно руководство страны”, – подчеркнул он.

При этом, комментируя заявление Кравчука о готовности идти на компромиссы, Казанский напомнил: Украина в минском процессе уже не раз шла на различные компромиссы.

“Например, еще в 2014 году был принят и подписан президентом Закон об особом статусе Донбасса, который затем продлевался каждый год. А осенью 2019 Украина согласилась на имплементацию формулы Штайнмайера, что также вызвало серьезное неприятие у части украинского общества. А на какие компромиссы за это время пошла Россия и ее оккупационная администрация? Кто-то может назвать хоть один шаг, который был сделан ими навстречу Украине? Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ – будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации”, – подвел он итог.

Мне сложно комментировать назначение Леонида Кравчука в ТКГ, как бывает сложно комментировать любое действие, смысл… Опубликовано Денисом Казанским Четверг, 30 июля 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, Кравчук собирается изменить состав украинской делегации в Минске.