Россия собирается официально снабжать оружием боевиков на Донбассе

В Кремле считают, что “получат на это право”.

Российская Федерация начнет официально поставлять оружие террористам на Донбассе. на это Кремль пойдет в том случае, если США утвердят ежегодную военную помощь Украине.

Как передает “Интерфакс”, об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников. По его словам, американская финансовая помощь ВСУ “откроет России двери”.

“Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять – ДНР и ЛНР. В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие официально”, – заявил Калашников.

Кремлевский чиновник считает, что в таком случае у России якобы остается только один выход. Это “закрыть эту тему – не стесняться поставлять оружие ДНР и ЛНР”.

Как ранее сообщал PolitUA, на Донбасс прибыл очередной “гумконвой” из России.