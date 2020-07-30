Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что “не в курсе ситуации” с российскими боевиками из частной военной компании “Вагнер”, которые были задержаны в Беларуси.

Об этом в своем telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. По его словам, Кремль якобы не обладает полной информацией об инциденте. При этом у российских властей “отсутствует информация” о противоправных действиях боевиков, которые могли бы стать причиной их задержания.

“Вместе с тем мы видим официальные заявления представителей Минска, что россияне имеют причастность к планам дестабилизации обстановки на территории Беларуси. Другой информацией мы не располагаем. Сегодня наш посол общается с МИД Беларуси. Рассчитываем, что по линии МИД, и по (другим) каналам общения получим исчерпывающую информацию. Рассчитываем, что права всех россиян будут соблюдены в полной мере”, – заявил Песков.

А вот заявления о попытках дестабилизации обстановки в Беларуси спикер Кремля предсказуемо назвал “инсинуациями”.

“Появились инсинуации, что это какие-то организации из России посылают кого-то. Это ничто, кроме инсинуаций. Россия и Беларусь – это союзники и ближайшие партнеры, ни о чем подобном не может быть и речи”, – заверил он.

Как ранее сообщал PolitUA, в Беларуси были арестованы 33 боевика из российской частной военной компании “Вагнер”.