Зона «русского мира»

Шпиономания в Крыму: ФСБ арестовала российского моряка за госизмену

Его обвиняют в работе на украинскую разведку.

В аннексированном Россией Крыму ФСБ задержала военного Черноморского флота. Его обвиняют в шпионаже и якобы работе на украинскую военную разведку.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ. По информации российских силовиков, задержание произошло в Севастополе.

“Федеральной службой безопасности РФ в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения”, – говорится в сообщении российских спецслужб.

Начато уголовное дело по статье “Государственная измена”. Дату задержания в ФСБ не сообщили, но известно, что “предателя” уже взяли под стражу.

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Как ранее сообщал PolitUA, Россия провела военные учения в аннексированном Крыму.

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