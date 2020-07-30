Шпиономания в Крыму: ФСБ арестовала российского моряка за госизмену

Его обвиняют в работе на украинскую разведку.

В аннексированном Россией Крыму ФСБ задержала военного Черноморского флота. Его обвиняют в шпионаже и якобы работе на украинскую военную разведку.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ. По информации российских силовиков, задержание произошло в Севастополе.

“Федеральной службой безопасности РФ в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения”, – говорится в сообщении российских спецслужб.

Начато уголовное дело по статье “Государственная измена”. Дату задержания в ФСБ не сообщили, но известно, что “предателя” уже взяли под стражу.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия провела военные учения в аннексированном Крыму.