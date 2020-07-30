Это первый подобный случай с начала пандемии.

Автомобильная колонна МЧС России с “гуманитарной помощью” прибыла в оккупированный Луганск. Гумконвой якобы привез медикаменты для жителей ОРДЛО.

Об этом рассказали в пресс-службе т.н. “МЧС ЛНР”. Кроме того “гуманитарка” якобы была отправлена и террористам “ДНР”. Разгрузка состоится на складах хранения в оккупированном Донецке.

В “ДНР” заявили, что это 97-й по счету гумконвой за время войны на Донбассе. В предыдущий раз грузовики из России приезжали в Донецк и Луганск 19 декабря 2019 года. Тогда украинской стороне, как и в предыдущие разы, не дали ознакомиться с содержанием груза.

Этот “гуманитарный конвой” из России стал первым с момента начала пандемии коронавируса.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский пригрозил мощным ответом на серьезное обострение на Донбассе.