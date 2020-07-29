СССР–РФ: столетие под пятой уголовников и вырожденцев

Никто, наверное, не изучил так глубоко, всесторонне и по ту сторону всех барьеров секретности историю большевицкой диктатуры, как Александр Николаевич Яковлев – когда-то молодой партийный функционер, слушавший с балкона «секретный доклад» Хрущева на ХХ съезде КПСС, пишет на своей странице в Facebook российский историк Андрей Зубов.

«Потом Яковлев был член Политбюро, секретарь ЦК, председатель комиссий по реабилитации жертв политических репрессий Политбрюро ЦК КПСС с октября 1988, и при Президенте России с декабря 1992», – пишет историк.

И вот вывод, обдуманный им в 2002:

«Когда спускаешься шаг за шагом в подземелье по кровавой лестнице длиною в семьдесят лет, то вся труха из веры в коммунистическое всеобщее счастье улетучивается, как дым на ветру. Обнажаются догола вся подлость, трусость и злобность людская, беспредельная преступность режима и садизм его вождей», – заявлял Яковлев.

«Я пришел к глубокому убеждению, что октябрьский переворот является контрреволюцией, положившей начало созданию уголовного деспотического государства», – подчеркивал Яковлев.

Это уголовное деспотическое государство никуда не ушло.

«Собственность украденная уголовниками-большевиками не вернулась к потомкам обокраденных, насильственные, по воле бандитской власти, смерти миллионов людей ныне замалчиваются, как и в коммунистическое время, архивы все так же закрыты и потихоньку, а, может быть, и ударно быстро уничтожаются», – отмечает Зубов.

Идет постоянный передел награбленного внутри общака, а россияне остаются презренными рабами для этой кучки потомственных грабителей.

«Их презирают, боятся, стараются запугать и довести до такой бедности, что они будут думать не о том, как восстановить свою власть в стране, а лишь о прокормлении своих семей», – подчеркивает Зубов.

«Их оглупляют отвратительным и тенденциозным образованием, сводят до времени в могилу плохой или никакой медициной, при том оптимизированной», – добавил он.

И вот, то, что началось в Хабаровске и в Архангельской области, то, что происходит ныне в другом куске распавшегося СССР – в Беларуси, да и в Украине тоже – это попытка покончить с уголовным государством и создать власть самим и для себя.

«Лозунги «Мы здесь власть!», «Вор должен сидеть не в Кремле, а в тюрьме», «За честные выборы» – это, в действительности – порыв к свету и чистому воздуху из того кровавого подземелья, куда народы заталкивались долгие семьдесят лет, чтобы не мешали ворам, дорвавшимся до власти в 1917−22 гг., грабить и завоевывать новые страны», – подчеркивает Зубов.

Сейчас наступает момент предельной истины. Власть Кремля, да и Лукашенко, полностью ассоциировали себя с большевицким прошлым, сами объявили себя его продолжателями и защитниками.

«Они не стыдясь, но, быть может, не до конца понимая, в отличие от Яковлева, являются преемниками воровского государства», – отмечает Зубов.

Но люди больше не желают быть их рабами или содельниками, играть в предложенную ими игру большевицкого реконструкторства. Люди хотят строить по-настоящему демократическую власть.

«Избирать президентами, губернаторами и депутатами тех, кому доверяют, судить подозреваемых преступников гласным и прозрачным судом, хотят незыблемости честно нажитой собственности и действительной безопасности личности», – подчеркивает Зубов.

«Не хотят воровать чужие земли и чужие состояния. Не хотят лжи, наглости и бегающих глазок от высших должностных лиц, а честности и благородства», – уточнил он.

УГОЛОВНОЕ ГОСУДАРСТВОНикто, наверное, не изучил так глубоко, всесторонне и по ту сторону всех барьеров секретности… Geplaatst door Andrey Zubov op Dinsdag 28 juli 2020

И потому восстал Хабаровск, восстал Шиес и Ненецкий округ, восстала против бесконечного Лукашенко Беларусь. Потому шаман Габышев пошел на Кремль, а три мужественные женщины объединили свои силы в избирательной кампании в Беларуси.

«Воровское государство на пространствах былого СССР доживает последние дни. У него нет главного – веры граждан в его достоинство и благородство», – подчеркивает Зубов.

Ныне почти все увидели то, что Яковлев понял одним из первых еще в 1970-е – «вся труха из веры в коммунистическое всеобщее счастье улетучивается, как дым на ветру. Обнажаются догола вся подлость, трусость и злобность людская, беспредельная преступность режима и садизм его вождей».

«Уже обнажилась. И настало время покончить с ней навсегда», – подытожил Зубов.