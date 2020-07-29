Крымский вопрос подкосил беларуских оппозиционеров

Оппозиционеры Беларуси в очередной раз отметились весьма неоднозначным, гибридным заявлением. А росСМИ проявили свою аффилиацию одной силовой структуре РФ.

В последние недели на волне накала страстей в президентской гонке Республики Беларусь было опубликовано несколько материалов объединенных одним и тем же мотивом – странные беларуские оппозиционеры, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Отмечая тот факт, что борющиеся против тоталитаризма и диктатуры Александра Лукашенко беларуские оппозиционеры финансируются Россией и даже скрываются в ее «демократических лонах» от преследований беларуских властей, автор пришел к весьма прозаическому выводу – все они курируются из Кремля.

«Буквально на днях в материале «Странные беларуские «оппозиционеры» ищут убежище в «демократичной» России» я писал о том, как беларуский оппозиционер, противостоящий нео-тоталитарному режиму Александра Лукашенко, Валерий Цепкало, бежал от преследований минского режима», – пишет военно-политический обозреватель.

«В страну, которая, видимо, по его мнению, максимально может ему обеспечить свободу слова и работу во благо демократии, без каких-либо ущемлений прав – Россию», – подчеркнул он.

И вот, не прошло и полгода после того как этот замечательный оппозиционер явил публике свои предпочтения, сделав столь неоднозначный выбор в пользу другого нео-тоталитарного режима, как очередной политический противник Александра Лукашенко отметился, а точнее, отметилась громким заявлением.

Так, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что Крым, де-факто, является российской территорией, хотя, юридически он остается украинским, дословно: «Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше».

«Вроде бы как, все сказано в определенном смысле верно, но и в то же самое время, звучит все кардинально не так как следует. И благодаря такой парадоксальности, мадам Тихановская, умело абстрагируется от вопроса по Крыму», – отмечаеится Коваленко.

Посудите сами, оппозиционерка, выступающая против Александра Лукашенко, известного своей манерой лавировать, уподобляется ему же, с одной стороны признавая, что Крым украинский, а с другой – подчеркивая, что он де-факто российский.

«Но, если произносится словосочетание российский Крым, то произноситься оно должно: оккупированный Россией Крым, а никак иначе. Ведь это кардинально меняет суть, не так ли?», – подчеркивает Коваленко

Но, видимо, мадам Тихановская не хочет злить своих потенциальных инвесторов и произносить: оккупированный Россией Крым. Тех же самых инвесторов, которые обеспечили предвыборную компанию Виктору Бабарико, или у которых сейчас скрывается Валерий Цепкало.

«А потому, лавирования Тихановской я даже лавированиями назвать не могу. Потому как если говорить о Лукашенко, то он умудрился, таким образом, не превратить Беларусь в гибридную недореспублику или стать беспрекословным союзником страны-агрессора», – отмечает Коваленко.

«Что же до нынешних беларуских горе-оппозиционеров, то их телодвижения больше напоминают конвульсии ужей на раскаленной сковородке», – добавил он.

В свою очередь, параллельно с беларускими президентскими гонками в соседней России происходят события, которым я так же уделил немало внимания – протесты в Хабаровске.

«Вот только если про протесты и оппозиционную борьбу в Беларуси трубят практически все российские СМИ, то протесты в Хабаровске третью неделю к ряду становятся аутсайдерами российских новостных лент», – подчеркивает Коваленко.

Но в последние дни стало происходить по-настоящему странное явление.

«Дело в том, что созданные буквально в режиме нон-стоп информационные площадки, освещающие протесты в Хабаровске, причем с резкой антикремлевской риторикой, внезапно стали освещать не только хронологию событий буйного края, но и Беларуси!», – отмечает Коваленко

«Казалось бы, на первый взгляд в этом ничего не должно быть странного, ведь внезапно, ниоткуда появившиеся информ-площадки, набравшие десятки тысяч читателей в считанные дни, прекрасно разбирающиеся в тонкостях Хабаровского края и кремлевской клановой пирамиды, стали поддерживать такой же мятежный беларуский протестный дух!», – уточнил он.

Но, возвращаясь к вышесказанному, напоминаю, что никакого независимого протестного духа среди нынешней оппозиции РБ – нет.

«А есть горстка в той или степени аффилированных марионеток Кремля, пытающихся сместить не смещаемого Лукашенко, для последующего максимально комфортного и быстрого поглощения Беларуси Россией», – подчеркивает Коваленко.

И вот, возникает вопрос, каким образом, знатоки кремлевской клановой пирамиды, могут быть не осведомлены, даже на десятую долю о том, что протестующие в РБ представляют интересы тех, против кого протестуют в Хабаровске?

«Если этот пазл кажется сложным и разрозненным, то вы ошибаетесь», – отмечает Коваленко.

«Ведь в действительности те, кто информационно поддерживает Хабаровск, который является не просто противовесом Кремлю, но тем элитам, которые пытались вклиниться в регион, а именно аффилиантам ФСБ, в настоящее время расшатывает и саму Беларусь, и оппозиционные силы и откровенные провокаторы в РБ – это их люди», – добавил он.

Все дело в весьма успешной реализации проекта от недоликвидированного ГРУ.

«В данном случае я говорю о ГРУ, которое на волне коронавируса, создавшего трещину в монолите вертикали власти РФ, неспешно, но уверенно реализует дестабилизирующие проекты не только за пределами России, но и внутри», – подчеркивает Коваленко.

А с учетом той информационной поддержки и освещения, которые сейчас присутствуют в российском медиапространстве, эта стратегия Гризодубовой по борьбе за власть подтверждается.

«А потому, разве удивительно, что одни и те же ресурсы подхватывают протесты в дальневосточном городе и столице соседнего государства с равным рвением и усердием?», – отмечает Коваленко

Коваленко н пишет, что не удивился бы, если тематика «хабаровских» ресурсов пополнится со временем ретрансляцией событий и с других протестных площадок, кои сейчас плодятся по миру в режиме 24/7.

«Ну а для нас это лишь очередной маркер того, как в России обостряется не просто борьба за власть пир новом бессмертном президенте, но и за то, кто этого бессмертного президента будет смещать», – подытожил он.