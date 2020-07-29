В Беларуси задержали боевиков из российской ЧВК Вагнера – видео

Всего арестованы 33 человека.
В Беларуси, под Минском, были задержаны 32 боевика из российской частной военной компании “Вагнер”. Еще один подозреваемый был обнаружен и задержан на юге страны.
Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает БЕЛТА. Следует отметить, что Следственный комитет Беларуси пока не подтвердил но и не опроверг эту информацию.
Издание подчеркнуло, что в Беларусь в общей сложности прибыло более двухсот боевиков. Они должны были дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.
Россияне заселились в одну из гостиниц Минска и должны были выселиться 25 июля, однако покинули отель 27 июля и переехали в один из санаториев Минского района, где и были задержаны.
В администрации санатория рассказали, что “туристы” обратили на себя внимание нехарактерным для российских отдыхающих поведением и однообразной одеждой в военном стиле. Спиртного они не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Передвигались небольшими группами и внимательно изучали территорию и окружение санатория.
Всего было задержано 33 гражданина Российской Федерации
- Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.;
- Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;
- Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;
- Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;
- Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;
- Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;
- Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;
- Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;
- Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;
- Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;
- Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;
- Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;
- Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;
- Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,
- Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;
- Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;
- Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;
- Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;
- Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,
- Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;
- Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;
- Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;
- Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;
- Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;
- Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;
- Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;
- Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;
- Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;
- Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;
- Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;
- Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;
- Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;
- Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р.
Спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что на данный момент у нее “нет информации по этому задержанию”. Пресс-служба КГБ Беларуси также пока не давала комментариев.
У Мінську затримали російських бойовиків з ЧВК Вагнера. Що вони там робили і чого хотіли перед президентськими виборами…
Опубликовано Pavlo Klimkin Среда, 29 июля 2020 г.
Позднее стало известно, что часть из задержанных российских наемников воевали на Донбассе на стороне террористов и внесены в базу данных “Миротворца”.
Как ранее сообщал PolitUA, Беларусь обвинила Россию во вмешательстве в выборы.