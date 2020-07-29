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В Беларуси задержали боевиков из российской ЧВК Вагнера – видео

Всего арестованы 33 человека.

В Беларуси, под Минском, были задержаны 32 боевика из российской частной военной компании “Вагнер”. Еще один подозреваемый был обнаружен и задержан на юге страны.

Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает БЕЛТА. Следует отметить, что Следственный комитет Беларуси пока не подтвердил но и не опроверг эту информацию.

Издание подчеркнуло, что в Беларусь в общей сложности прибыло более двухсот боевиков. Они должны были дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

Россияне заселились в одну из гостиниц Минска и должны были выселиться 25 июля, однако покинули отель 27 июля и переехали в один из санаториев Минского района, где и были задержаны.

В администрации санатория рассказали, что “туристы” обратили на себя внимание нехарактерным для российских отдыхающих поведением и однообразной одеждой в военном стиле. Спиртного они не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Передвигались небольшими группами и внимательно изучали территорию и окружение санатория.

Всего было задержано 33 гражданина Российской Федерации

  1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.;
  2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;
  3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;
  4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;
  5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;
  6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;
  7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;
  8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;
  9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;
  10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;
  11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;
  12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;
  13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;
  14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,
  15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;
  16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;
  17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;
  18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;
  19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,
  20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;
  21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;
  22. Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;
  23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;
  24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;
  25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;
  26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;
  27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;
  28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;
  29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;
  30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;
  31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;
  32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;
  33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р.
Изъятые паспорта и деньги россиян
Инструкция
Изъятые у боевиков вещи
Задержание боевиков ЧВК "Вагнер"

Спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что на данный момент у нее “нет информации по этому задержанию”. Пресс-служба КГБ Беларуси также пока не давала комментариев.

У Мінську затримали російських бойовиків з ЧВК Вагнера. Що вони там робили і чого хотіли перед президентськими виборами…

Опубликовано Pavlo Klimkin Среда, 29 июля 2020 г.

Позднее стало известно, что часть из задержанных российских наемников воевали на Донбассе на стороне террористов и внесены в базу данных “Миротворца”.

Сергій Щербаков

Олег Дрига

Тахір Бахтігараєв
Андрій Кожевников

Как ранее сообщал PolitUA, Беларусь обвинила Россию во вмешательстве в выборы.

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