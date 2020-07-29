Боевикам дают справки, что они сражались за Россию

Появляется все больше свидетельств причастности РФ к войне на Донбассе. Опубликована справка об участии в незаконном военном формировании «ДНР».

С течением времени открываются все больше документированных свидетельств причастности России к войне на Донбассе против Украины. Среди таких документов есть «справка» об участие жителя Донбасса в незаконных вооруженных формированиях, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Хотите увидеть документы, подтверждающие службу конкретного человека в незаконных военных формированиях «ДНР»?», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Далее приводится фотокопия справки от 29.09.2014 года, подтверждающая службу конкретного лица в «ополчении «ДНР» с 04.08.2014 года.

Фотокопия справки. Человек подписавший эту справку. Пред 1 из 2 След

«Т.е., к шестой годовщине публикуем справку некого Стасенко В.Н., чтоб не забывали предателей», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Да и его родственникам будет приятно вспомнить героический путь родственника в «ополчении», которое позже вошло в 1-й Армейский корпус 8-й Армии Южного военного округа МО РФ», – добавляет редакция Telegram-канала.

И не надейтесь на россиян, обещавших и обещающих предателям и коллаборантам всеобщее прощение украинского народа. Закон может и простит.

«Но семьи 14 тысяч невинно погибших граждан Украины этого вам не простят. Не простят родственники воинов добровольческих батальонов, которые первыми закрыли кордон собственными телами. Их побратимы не простят», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Десятки тысяч воинов ВСУ не простят. А вместе с ними не простят два миллиона жителей Донецкой и Луганской областей, изгнанных из своих домов российскими оккупантами и местными коллаборантами.

«И никакие они не ВПО, а настоящие беженцы, не предавшие свою родину, бросившие все нажитое и оставшиеся наедине со своими проблемами. Обществу еще предстоит дать этому оценку и действиям властей», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

О том, как попали к нам эти и другие документы «ДНР», которые должны были сгореть в котельных, читайте Volnodumetz/260.

«Интересно было бы узнать, где сейчас находится бывший «ополченец» и сколько ему заплатили за предательство? Может на это сподобятся денеэровские «развенчатели фейков» чубатых кибервоякив? Ну, дерзните ребята, покажите чего достиг предатель?», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Однако примечательным является человек подписавший эту справку. Редакция Telegram-канала сообщиила его имя и занимаемую им должность.

«Да, интересным является тот факт, что справку подписал не кто иной, как сам М.Г. Тихонов, ставший потом начальником ДонВОКУ (Донецкого высшего общевойскового командного училища) МО «ДНР» (фото ниже)», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Кстати, выпускники которого в этом году вдруг оказались никому не нужны? Как, впрочем, и весь проект «Новороссия», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.