Провалился очередной святой отец спецназначения

Очередной провал пропагандиста в рясе Захария Керстюка. Священник РПЦ известный распространением фейков и манипуляций, признался в собственной лжи.

Не вызывает сомнений тот факт, что РПЦвУ масштабно используется в информационной войне против Украины, для многих более чем очевиден, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«С другой стороны, у нас в стране до сих пор имеется довольно серьезная паства данной организации, свято и слепо верящая и внемлющая, без тени сомнения, каждому слову сказанному представителями РПЦвУ. Даже если они ретранслируют откровенную и наглую ложь», – пишет военно-политический обозреватель.

И казус, вскрывший намедни такого деятеля информационной войны как священнослужителя РПЦвУ Захария Керстюка, стал ярким примером манипуляций и вранья, которыми не гнушаются данные особы.

Захарий Керстюк в Ливии. Захарий Керстюк в Ливии. Украинские пленные, которых российские спецслужбы специально завезли перед взятием Триполи в 2011 году. Гуманитарная помощь в районы Донецкой и Луганской области от фонда «Милосердие без границ» Захария Керстюка. Пред 1 из 4 След

«Дело в том, что на прошлой неделе пропал киевский волонтер, директор общественной организации «Дом милосердия» Алексей Кучапин», – отмечает Коваленко.

«Буквально на следующий день тело Кучапина было найдено в его съемной квартире в Киеве и упомянутый нами выше священнослужитель Захарий Керстюк, как заводной, стал обвинять в похищении и «убийстве» волонтера украинские власти», – уточнил он.

Собственно, желчеиспускания от Захария исходила много и, все заключалось исключительном в одном нарративе – обвинении украинских властей в похищениях и убийствах волонтеров, помогавших бездомным, кормящих страждущих.

«Но риторика священнослужителя резко изменилась, когда выяснилось, что на теле Кучапина не было следов насильственной смерти», – подчеркивает Коваленко.

И вот, Керстюк, словно неистовый флюгер, меняет свою риторику, заявляя в Facebook, что никак не был связан с Кучапиным (которого буквально на днях называл другом, братом и мучеником) и его деятельностью по оказанию помощи бездомным, а его слова о возможной причастности власти к смерти волонтера…

«Ну то вообще – бес попутал!», – отмечает Коваленко.

Но, настоящей феерией происходящего на смерти человека пропагандистского представления, стала публикация фотографии Керстюка в гипсе, заявлявшего, что «губительная история» забрала у него много сил.

«Почему я считаю это феерией всего представления? Да потому, что Захарию Керстюку уже не впервой вызывать к себе жалость, через исполнение роли страдальца, когда дела идут из вон рук плохо», – подчеркивает Коваленко.

Например, 16 сентября 2009 года пресс-секретарь Черниговской епархии УПЦ МП Захарий Керстюк приехал на организованную им же пресс-конференцию, по его словам, прямо из больницы, куда он попал с многочисленными побоями, нанесенными ему «боевиками» Дмитрия Корчинского, «захватившими» церковь в селе Жукля.

«Но, подтекстом и глубиной этой истории является то, что представитель Московского патриархата Керстюк и так называемый лидер «УНА-УНСО» Корчиснкий между собой очень даже хорошо ладили, проводили регулярные встречи и вели совместные дела», – отмечает Коваленко.

А сама история с избиением была создана для запуска информационной волны о якобы гонениях представителей Московского патриархата украинскими «националистами».

«В нынешней истории Захарий Крестюк вновь встал на стезю распространения лживой информации и создания ажиотажа вокруг некоего преследования властями волонтеров и разного рода деятелей, занимающих латентную пророссийскую позицию», – подчеркивает Коваленко.

Так же Коваленко напоминает, что Захарий Керстюк в бытность сотрудником отдела внешних церковных отношений УПЦ МП посетил весь ближневосточный регион: Ливия, Сирия, Ливан, Ирак и Иран, где он участвовал в различных конференциях и круглых столах «Императорского Православного Палестинского Общества» и «Комитета спасения Ливии и Сирии», структур подконтрольных ФСБ.

«Он же организовывал в Украине движение в поддержку режима Башара Асада, а в 2013 году удостоился назначения исполняющего обязанности секретаря Представительства Патриарха Московского при Патриархе Великой Антиохии (Дамаск, Сирия)», – отмечает Коваленко.

То есть, говоря мирским языком, мы описывали сейчас стандартную деятельность кадрового сотрудника ФСБ/СВР РФ по ближневосточному региону.

«Ну, а ливийская эпопея отца Захария – это вообще отдельный вопрос, где, кстати, не прямо, но косвенно, присутствует ныне поддерживаемый Кремлем генерал Халифа Хафтар в контексте украинских пленных, которых русские спецслужбы специально завезли перед взятием Триполи в 2011 году», – подчеркивает Коваленко.

Но с началом событий в Украине – весной 2014 года, Захарий Керстюк внезапно бросает все свои ближневосточные дела и возвращается в Украину, где в авральном режиме организовывает фонд «Милосердие без границ», который начинает возить гуманитарную помощь в районы Донецкой и Луганской области, находящиеся под контролем украинской стороны.

«Вся соль этой гуманитарной деятельности Крестюка в том, что собирая «гуманитарную помощь» для «страждущего Донбасса» на входах в киевские супермаркеты с плакатами «Голодающим детям АТО», собранные средства и продукты, направлялись напрямую в приходы УПЦ МП на Донбассе», – подчеркивает Коваленко.

А с этих приходов раздача гуманитарного добра проходила на усмотрение местных священнослужителей и с недвусмысленным гибридным пропагандистским зомбированием.

«Собственно, еда и пропаганда в одном пакете. Очень даже занимательный и действенный бизнес-план», – подчеркивает Коваленко.

Однако на своем поприще Захарий уж больно увлекся, и сам же стал тонуть в тех потоках лжи, ретранслятором которых был все эти годы. Фактически, используя излюбленную манеру своей альма-матер, манипуляции и фейки, он переборщил и самое время паковать чемоданы.

«Такой провал на Лубянке вряд ли простят. И не исключено, что в скором времени уже сам Керстюк, не по своей доброй воле, может стать героем очередной гибридной пропагандистской волны», – подытожил Коваленко.