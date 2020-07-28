Зона «русского мира»

“Топаз дай команду”: в Севастополе задержали известного российского пропагандиста

Он “насторожил российских морпехов”.

В оккупированном Севастополе был задержан российский пропагандист Сергей Рулев. В Украине он известен как ярый сторонник режима Януковича времен Революции Достоинства и автор знаменитой фразы “Топаз дай команду”.

Об этом, со ссылкой на информационные ресурсы оккупантов, сообщил блогер “КРЫМский бандеровец”. По его словам, Рулев делал репортаж о Дне Военно-морского флота и “задавал вопросы”, которые “насторожили российских морпехов”.

Последние приняли Рулева за “украинского провокатора” и сообщили о нем силовикам. В итоге его задержали для выяснения личности, но отпустили через два часа.

“Это тот мудак, которого избили антимайдановцы и который орал “Топаз, дай команду”. Роспропаг***оны тогда в избиении обвинили майдановцев”, – напомнил блогер.

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Как ранее сообщал PolitUA, Украина выразила протест из-за российского парада в Севастополе.

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