“Топаз дай команду”: в Севастополе задержали известного российского пропагандиста

В оккупированном Севастополе был задержан российский пропагандист Сергей Рулев. В Украине он известен как ярый сторонник режима Януковича времен Революции Достоинства и автор знаменитой фразы “Топаз дай команду”.

Об этом, со ссылкой на информационные ресурсы оккупантов, сообщил блогер “КРЫМский бандеровец”. По его словам, Рулев делал репортаж о Дне Военно-морского флота и “задавал вопросы”, которые “насторожили российских морпехов”.

Последние приняли Рулева за “украинского провокатора” и сообщили о нем силовикам. В итоге его задержали для выяснения личности, но отпустили через два часа.

“Это тот мудак, которого избили антимайдановцы и который орал “Топаз, дай команду”. Роспропаг***оны тогда в избиении обвинили майдановцев”, – напомнил блогер.

В Севастополе задержали пропагандона Сергея Рулева,которого приняли за “украинского провокатора”. Выяснив,что это просто быдляк, отпустили. Это тот мудак,которого избили антимайдановцы и который орал “Топаз, дай команду”. Рос пропагандоны тогда в избиении обвинили майдановцев 1/2 pic.twitter.com/dmcPzRPwCS — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 27, 2020

Как ранее сообщал PolitUA, Украина выразила протест из-за российского парада в Севастополе.