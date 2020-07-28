Стихия бушует сразу в трех районах города
Власти российской столицы в очередной раз не справились с непогодой. На севере Москвы дождь затопил несколько районов.
Об этом сообщил Центр организации дорожного движения. А пользователи в соцсетях делятся многочисленными кадрами бушующего бедствия.
Под удар стихии попали автодороги и многочисленные жилые комплексы. Затопило из Свиблово, Ростокино и Останкинский район.
Поток воды залил переход на станцию “Ботанический сад”. Напора стихии также не выдержал ЖК “Грин-парк”.
Ранее PolitUA рассказывал о массовых драках, которые вспыхнули в Москве между армянами и азербайджанцами.