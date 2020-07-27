Путин собирается провести «свои» выборы на Донбассе

Для Путина Донбасс остается важным рычагом давления на украинскую власть. Именно поэтому Кремль будет усилено навязывать план по Украине через Донбасс.

Комментаторы телефонного разговора президентов Украины и России останавливаются прежде всего на разночтениях, которые связаны с договоренностями о прекращении огня на Донбассе, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Но пытаться понять, что об этом прекращении огня на самом деле думают Зеленский и Путин нет смысла по одной простой причине: никакого долговременного прекращения огня просто не будет», – пишет публицист.

Прекращение огня не выгодно Путину по той простой причине, что лишает его важного рычага воздействия на Украину.

«Оно возможно только в том случае, если в Кремле подготовят план широкомасштабной дестабилизации ситуации по всей Украине – со взрывами, террористическими актами и покушениями на политиков и общественных деятелей», – отмечает Портников.

Или если в Москве решат вторгнуться в Украину на других участках российско-украинской границы. Но тогда нам будет точно не до прекращения огня.

«Для Зеленского прекращение огня – очередная возможность продемонстрировать своему электорату, что он пытается прекратить войну, делает для этого все, что возможно», – подчеркивает Портников.

Ну а если прекращение огня не продержится долго, отмечает публицист, – «что ж, виноват будет Путин».

«Так что для Банковой история с прекращением – просто очередная попытка повлиять на пикирующие рейтинги главы государства и его виртуальной партии», – отмечает Портников.

Поэтому думать нужно не о последствиях прекращения огня. А о том, что Путин продолжает настаивать на нелигитимности местных выборов в Украине и на том, что их проведение – выход Украины из Минских соглашений.

«Несколько дней назад с таким заявлением выступили в российском дипломатическом ведомстве. Теперь то же самое в ходе разговора с Зеленским повторил и сам Путин. Зачем?», – подчеркивает Портников.

Ведь российский президент прекрасно знает, что проведение местных выборов в Украине не имеет никакого отношения к выборам на оккупированных территориях.

«И что проведение выборов на оккупированных территориях связано с выполнением Минских соглашений», – отмечает Портников.

Даже если смотреть на ситуацию с точки зрения Кремля, то ясно, что вначале должны быть предприняты конкретные шаги, внесены изменения в законодательство, даже – как говорят в Москве – в Конституцию.

«И уже затем – выборы на Донбассе», – подчеркивает Портников.

К выборам на всей остальной украинской территории все это никакого отношения не имеет. Вообще.

«Но Путин с завидной регулярностью настаивает на этом тезисе. Почему?», – отмечает Портников

А потому, что «ответом народных республик» на местные выборы в Украине могут стать свои «выборы» в местные органы власти.

«Скорее всего, именно об этом думают в Кремле – чтобы на оккупированной территории появилась своя «легитимная» местная власть», – подчеркивает Портников.

А как она может появиться, отмечает публицист: «если этого не допускают Минские соглашения?»

«А в случае, если Украина вышла из Минска! Вот и вся российская логика», – отмечает Портников.

Вот зачем Кремлю разговоры об украинском «выходе», подчеркивает публицист, – «это возможность провести свои выборы!».

«И вот зачем Кремлю соглашаться с прекращением огня – «нарушение» этого соглашения украинской стороной станет прекрасным пропагандистским фоном и для назначения этих незаконных выборов, и для их проведения», – резюмирует Портников.