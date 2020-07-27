Россия больше не скрывает ЧВК «Вагнер» в Ливии

Почему Россия перестала скрывать присутствие ЧВК «Вагнер» в Ливии? Стало все больше попадать доказательств присутствия российских наемников в Ливии.

После того как пресс-служба Пентагона, используя материалы американского командования в Африке (AFRICOM), сообщило об очередной поставке оружия, техники и боеприпасов в Ливию, для нужд российской ЧВК «Вагнер», с целью проведения военных операций на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара и Ливийской национальной армии, произошло, с одной стороны неожиданное, а с другой, вполне предсказуемое событие, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Россия стала, через свои информационные площадки серого сегмента, легитимизировать своих наемников в Ливии», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, довольно резко в социальных сетях появилось несколько снимков, а так же видеозаписей, подтверждающих присутствие ЧВК «Вагнер» в Ливии. Причем, как все прекрасно понимают, эти снимки и видеозаписи делались не тайно, а открыто, с позированием и прочими сценическими атрибутами.

Фото наемников ЧВК «Вагнера» опубликованные в соцсетях. Фото наемников ЧВК «Вагнера» опубликованные в соцсетях. Фото наемников ЧВК «Вагнера» опубликованные в соцсетях. Пред 1 из 3 След

«Это говорит о том, что данная съемка проводилась самими же наемниками, но, как известно, публикации этих материалов без разрешения российского командования попросту невозможны», – отмечает Коваленко.

Вот и возникает, несколько парадоксальная ситуация, когда в открытые источники самими же наемниками сливается информация о своем присутствии в Ливии, сразу же после того, как США заявляют об очередном факте их поддержки военного преступника Халифы Хафтара.

«Диссонирует отсутствие здравого смысла? На самом деле – нет», – подчеркивает Коваленко.

«Дело в том, что просматривая те фото, которые сейчас гуляют по интернет с 2019 года, нельзя не узнать знакомые лица, а именно, российских наемников которые так же само браво и помпезно позировали в 2013 году в Сирии», – добавил он.

В данном случае речь идет об Алексее Малюте, российском наемнике который в 2013 году, в составе “Славянского корпуса”, пробной версии ЧВК «Вагнер» отправился воевать в Сирию на стороне режима Башара Асада.

«После боя в районе Сухны было захвачено сирийскими повстанцами много техники и трофейного снаряжения, среди которого оказалась и флешка с фотографиями Алексея Малюты, изобилующая фотографиями подтверждающими присутствие российских наемников в Сирии», – отмечает Коваленко.

И вот, не проходит, что называется, и полгода, а если быть точнее – 6 лет и в 2019 году в открытый доступ сливается портфолио все того же Алексея Малюты, уже воюющего в Ливии, в составе ЧВК «Вагнер».

«Происходит это буквально накануне официального визита Халифы Хафтара в Москву и проведения абсолютно не тайных переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным», – подчеркивает Коваленко.

И вот, проводя параллель между операциями РФ в Сирии и Ливии, становится очевидным, что Москва сама же раскрывает факт своего присутствия в той или иной горячей точке, дабы открыто предупредить антагонистов – мы уже заняли этот плацдарм, поэтому согласовывайте свои действия с нами.

«Так было в Сирии, где в 2015 году Кремль официально ввел свои войска, до того оперируя лишь потенциалом ЧВК. Так происходит и в Ливии, где в 2019 было открыто подтверждено присутствие ЧВК «Вагнер», а сейчас, явно накануне серьезных решений в Кремле, и вовсе форсируют тему присутствия российских наемников регулярными фото и видео сливами», – отмечает Коваленко.

И, что самое интересное, что в 2013-м, что в 2019, элементом такого анонса становился фактически один и тот же человек – Алексей Малюта.

«На сегодняшний день, страны поддерживающие военного преступника Халифу Хафтара в Ливии терпят поражения вместе со своим «фаворитом», – подчеркивает Коваленко.

Правительство национального согласия, признанное на международном уровне, при поддержке Турции, достигло потрясающих успехов в ходе операции по освобождению административных границ Триполи от наемников ЛНА. Очевидно, что останавливаться на достигнутом ПНС не намерено.

«А потому, не удивительно, что Москва перестала скрывать свое присутствие в Ливии, надеясь, что сам факт наличия ее наемников в этой североафриканской стране, заставит остановить наступление коалиционных сил ПНС и Турции», – отмечает Коваленко.

Насколько это эффективный шаг, покажет время.

«Но напомню, что в Дейр эз Зоре им это не помогло, когда американские ударные вертолеты Appache ликвидировали около двухсот наемников ЧВК «Вагнер». Или вспоминая ту же Сухну, когда «Славянский корпус» позорно бежал с серьезными потерями», – резюмирует Коваленко.