Россияне продолжают готовить наступление на Донбассе

В Донецке продолжают свою работу два десятка российских военных специалистов изучающих обороноспособность Объединенных сил на Донбассе.

Информационная жизнь в «ДНР» «очень» насыщенная и многогранна, так как все новости «выливаются» из одного зомбоящика, заправленного Кремлем, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Что-то новое можно узнать, только пообщавшись с людьми. Вот в пятничный вечер нам удалось посидеть в местах отдыха кремлевских кураторов и донецких коллаборантов и кое-что узнать новое», – говорится в сообщении Telegram-канала

Например, от российских кураторов узнали, что 20 российских экспертов, в основном военных, как-то загостили в Донецке.

«Они все из поездок по «ДНР» уже возвратились в Донецк, но, очевидно, их так хорошо угощают, что и ехать в бурлящую Москву не хочется. Ну а может ждут дополнительных указаний из Москвы в свете их неутешительного доклада по отдельным направлениям», – отмечают в сообщении Telegram-канала

Так, группа из 8-ми экспертов, изучавшая «Мариупольское» направление, пришла к печальному заключению, что уровень воинской дисциплины и состояние боеготовности подразделений боевиков столь низкий, что данное направление противник (т.е. ВСУ ) может легко преодолеть за короткое время.

«Это касается довольно продолжительного участка фронта, контролируемого 1 АК: от Безыменного до Гранитного», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Дисциплина там не просто хромает. Скорее можно говорить об ее отсутствии: пьянки рядового и офицерского состава, употребление наркотиков, торговля наркотиками, оружием, мародерство среди местного населения, самовольное оставление позиций и т. п.

«В докладе отмечается, что на данном направлении много местных ополченцев, которые и разложили дисциплину. Поэтому ВСУ могут легко преодолеть их позиции на данном участке», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

С учетом этого, российские эксперты в своем докладе Генштабу МО РФ предлагают осуществить там «замену личного состава, как минимум на 50%». Местную «быдлоту» убрать и заменить их российскими военнослужащими.

«Часть командного состава убрать оттуда с понижением, как не справившимися со своими обязанностями», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Командиров из числа местных (донецких) не назначать, так как не внушают доверия. Данные позиции дополнительно укрепить военной техникой, инженерными сооружениями и боевыми командирами РФ.

«Ну, а пока эксперты изучали позиции, Россия продолжает завозить в 1-й и 2 –й Армейские корпуса бронетехнику: БМП, БТР, минометы, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое вооружение. Завоз, естественно, осуществляется из России через неконтролируемый участок границы в 409 км», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Не иначе, как боевики готовятся к перемирию и проведению выборов? Налицо явные признаки подготовки! Жаль этот нюанс не учли переговорщики по «Минским соглашениям».

«А вот к предстоящему всеобъемлющему перемирию боевики относятся скептически. И как нам удалось узнать, говорят, что не верят в него. При этом, часть из них очень радуется перемирию, но по другой причине», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

По их словам, якобы есть приказ, согласно которому им разрешено немедленно открывать огонь в ответ на обстрелы ВСУ. На вопрос, а что раньше не было разрешения? Ответили, что «вообще-то было, но на усмотрение командира».

«Что ж, хочется верить в позитивные изменения на линии разграничения и решение глобального вопроса: возобновления территориальной целостности Украины. Верим!», – подытожили в сообщении Telegram-канала