Зона «русского мира»

Протестующий Хабаровск: ловушка для России

Кремль оказался не готов к подобным митингам.

Протесты в Хабаровске – это системная проблема со множеством слагаемых. Во власти нет управленцев-политиков, которые готовы руководить регионами, учитывая местные интересы. Да и сама система управления ликвидирует понятие “местный интерес” вместе с местным самоуправлением.

Об этом пишет публицист и политолог Лилия Шевцова. По ее мнению, Кремль не подготовил профессионалов, которые могли бы разрешать общественные и политические конфликты.

“Кремль не имеет информационного канала, который способен поставлять наверх достоверную информацию. То, что хабаровская администрация заявила в субботу о 6.5 тысячах протестующих – это пример дезинформации. Которая, очевидно, будет воспроизведена наверху. Но если центр все же получает верную информацию, но его решения усугубляют проблему – это тревожный сигнал о качестве власти”, – уверена она.

К тому же Шевцова напоминает, что российская система не имеет механизма реагирования на кризисы. В этом можно было убедиться на примере пандемии коронавируса – кремлевская власть вообще не готова к неожиданностям. А если она и готовится к ним, то путем бетонирования выхода возможных всплесков… Сами догадайтесь, что происходит с давлением под бетоном.

“Кремль подготовился к знакомым формам протестов – через чередование выборочных репрессий и подкупа. До сих пор удавалось замять, нейтрализовать и смикшировать локальные протесты- от Шиеса до Екатеринбурга. Удалось закатать Москву и проигнорировать недовольство против конституционных поправок. Однако, власть не знает, что делать со стихийным недовольством электората, который является ее базой. Так, именно кремлевская реакция на Хабаровск привела к политизации там стихийного и вначале неполитического недовольства”, – считает политолог.

Читайте также  Бунт на Кавказе: во Владикавказе протестуют против самоизоляции

По ее мнению, в Хабаровске российская власть не выдержала тест-драйв. А между тем, ей предстоят новые испытания, в частности, сентябрьские выборы. Кремль при этом надеется, что трехдневное голосование будет гарантировать нужный результат, но не рассчитывает на возможный сценарий, когда очередное унижение вызовет реакцию униженных.

“Россия оказалась в ловушке, которую создала сама власть. Пытаясь сохранить устойчивость при сокращении ресурсов, Кремль не может допустить даже полуоткрытой форточки. Нельзя систему разгерметизировать. Нужно наоборот – строить рвы и окапываться. Приоткрыть окно даже на чуть-чуть – будет признак слабости. Возникнет угроза Горбачевского синдрома, который снял обруч, и все посыпалось. Следовательно, будут давить. Это логика такой конструкции. Кто бы там внутри не сидел. По-другому просто нельзя. Но чем больше они закупоривают каналы, чем сильнее давление в сосудах. И тем больше угроза взрыва”, – предупредила публицист.

“Закатаем!” – уверены кремлевские стратеги. Но шрамы и память об унижении достоинства в обществе останутся. Останутся надолго и в какой-то момент дадут о себе знать”, – подвела итог Шевцова.

Ранее PolitUA подробно рассказывал о протестах в Хабаровске, которые длятся уже почти месяц.

Тоже интересно
Зона «русского мира»

Путин собирается провести «свои» выборы на Донбассе

Зона «русского мира»

Россия пытается заявить свои права на Антарктиду

Зона «русского мира»

Россия больше не скрывает ЧВК «Вагнер» в Ливии

Зона «русского мира»

Россияне продолжают готовить наступление на Донбассе

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Путин собирается провести «свои» выборы на Донбассе

Россия пытается заявить свои права на Антарктиду

Россия больше не скрывает ЧВК «Вагнер» в Ливии

1 из 795