Протесты в Хабаровске – это системная проблема со множеством слагаемых. Во власти нет управленцев-политиков, которые готовы руководить регионами, учитывая местные интересы. Да и сама система управления ликвидирует понятие “местный интерес” вместе с местным самоуправлением.

Об этом пишет публицист и политолог Лилия Шевцова. По ее мнению, Кремль не подготовил профессионалов, которые могли бы разрешать общественные и политические конфликты.

“Кремль не имеет информационного канала, который способен поставлять наверх достоверную информацию. То, что хабаровская администрация заявила в субботу о 6.5 тысячах протестующих – это пример дезинформации. Которая, очевидно, будет воспроизведена наверху. Но если центр все же получает верную информацию, но его решения усугубляют проблему – это тревожный сигнал о качестве власти”, – уверена она.

К тому же Шевцова напоминает, что российская система не имеет механизма реагирования на кризисы. В этом можно было убедиться на примере пандемии коронавируса – кремлевская власть вообще не готова к неожиданностям. А если она и готовится к ним, то путем бетонирования выхода возможных всплесков… Сами догадайтесь, что происходит с давлением под бетоном.

“Кремль подготовился к знакомым формам протестов – через чередование выборочных репрессий и подкупа. До сих пор удавалось замять, нейтрализовать и смикшировать локальные протесты- от Шиеса до Екатеринбурга. Удалось закатать Москву и проигнорировать недовольство против конституционных поправок. Однако, власть не знает, что делать со стихийным недовольством электората, который является ее базой. Так, именно кремлевская реакция на Хабаровск привела к политизации там стихийного и вначале неполитического недовольства”, – считает политолог.

По ее мнению, в Хабаровске российская власть не выдержала тест-драйв. А между тем, ей предстоят новые испытания, в частности, сентябрьские выборы. Кремль при этом надеется, что трехдневное голосование будет гарантировать нужный результат, но не рассчитывает на возможный сценарий, когда очередное унижение вызовет реакцию униженных.

“Россия оказалась в ловушке, которую создала сама власть. Пытаясь сохранить устойчивость при сокращении ресурсов, Кремль не может допустить даже полуоткрытой форточки. Нельзя систему разгерметизировать. Нужно наоборот – строить рвы и окапываться. Приоткрыть окно даже на чуть-чуть – будет признак слабости. Возникнет угроза Горбачевского синдрома, который снял обруч, и все посыпалось. Следовательно, будут давить. Это логика такой конструкции. Кто бы там внутри не сидел. По-другому просто нельзя. Но чем больше они закупоривают каналы, чем сильнее давление в сосудах. И тем больше угроза взрыва”, – предупредила публицист.

“Закатаем!” – уверены кремлевские стратеги. Но шрамы и память об унижении достоинства в обществе останутся. Останутся надолго и в какой-то момент дадут о себе знать”, – подвела итог Шевцова.

Ранее PolitUA подробно рассказывал о протестах в Хабаровске, которые длятся уже почти месяц.

