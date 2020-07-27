Зона «русского мира»

Россия пытается заявить свои права на Антарктиду

Владимир Путин решил вспомнить о шестом континенте.

Президент России Владимир Путин неожиданно решил напомнить о том, что Антарктиду “открыли русские моряки”.

Об этом он заявил на открытии военно-морского парада ко дню ВМФ РФ на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он рассказал о том, что в 2020 году отмечается 200-летие открытия Антарктиды моряками Российской Империи.

“Россия навсегда обрела славу великой морской державы. И эта историческая преемственность неразрывна”, – подчеркнул Путин.

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Подобные публичные заявления кремлевского лидера вызывают опасения в связи с тем, что в последнее время в российских пропагандистских медиа и сетевых ресурсах активно распространяются материалы, в которых напоминают об открытии Антарктиды. Также авторы подобных статей уверяют, что Запад пытается “отжать Антарктиду у России”, “забыть великое открытие России” и “наложить лапу на богатый ресурсами материк”.

Как ранее сообщал PolitUA, США и Балтия осудили исторические фейки, которые распространяет Кремль.

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