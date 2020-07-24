«Русский мир»: сорванный военный переворот в Германии

В Германии была предотвращена попытка военного переворота, курируемого из России. При этом для коммуникации использовался российский Telegram-канал.

Намедни оккупационные информационные площадки сообщили по-настоящему ура-патриотическую для адептов оккупантов новость, которой, по сути, не столько сыграли на пользу российской пропаганде, сколько, наоборот – во вред, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Преинтереснейший материал вышел намедни на страницах немецкого издания «Die Zeit», посвященный сорванному перевороту в Германии, который готовился в среде действующих и отставных военных Бундесвера», – пишет военно-политический обозреватель.

«Но, главной изюминкой в этой неожиданной истории стало то, что коммуникацию «заговорщики» поддерживали через Telegram-канал администрируемый через Россию», – добавил интригующую подробность он.

Причем следует отметить, ранее админресурс канала обслуживал, невероятно, но праворадикальную террористическую группировку «Группа S».

И вот скажите, разве это не прекрасно, радикально настроенные немецкие военные, не скрывающие своих расистских и неонацистских взглядов, объединяются в группу, готовящуюся свергнуть действующую власть в Германии, при этом, будучи сведенными вместе в российской социальной сети, не только контролируемой ФСБ, но и в группе, которую администрируют из России и ранее администраторы которой курировали другую националистическую группировку.

«Шокирует? Удивляет? На самом деле ничего удивительного», – отмечает Коваленко.

«Я неоднократно в своих материалах обращал внимание на то, что Россия переняла у СССР эстафету использования в своих операциях, как на внутреннем, так и внешнем плацдарме влияния элемент радикализма, расовой и религиозной ненависти, доводимой до уровня терроризма», – уточняет она.

Используя радикальные, неонацистские группы, а так же создавая разнообразные бойцовские клубы, как внутри России, так и за ее пределами, при спонсировании и курировании неонацистских организаций, футбольных хулиганов и банд мотоциклистов, Кремль на сегодняшний день по всему миру имеет свои боевые филиалы и энное количество потенциальных бойцов, для проведения тех или иных акций.

«Еще в 2018 году руководитель Байденского центра дипломатии и глобального взаимодействия, Майкл Карпентер, на страницах издания The Atlantic предупреждал о негативной тенденции распространения влияния российской разведки через радикальные движения и обозленность тех или иных слоев общества теми или иными явлениями в их странах», – подчеркивает Коваленко.

Причем, явления вызывающие эту самую обозленность и радикализацию, зачастую, провоцируются Россией.

«Например, как это было в 2015 году, когда Россия своим вмешательством в сирийскую гражданскую войну спровоцировала масштабный гуманитарный кризис в Европе», – отмечает Коваленко.

Неконтролируемый поток беженцев, бегущих от войны, а вместе с ними, чего уж скрывать и представителей спецслужб армии Башара Асада и прочих элементов, вызвал волну негодования в размеренной Европе, что катализировало неонацистские проявления и, стимулировало право-популизм.

«В 2019 и вовсе, так называемый «Международный конвент российских немцев», поддерживаемый финансируемой из России партией «Альтернатива для Германии», объявил о том, что в Европе в ближайшее время может появиться еще одно «независимое территориальное образование» — «Республика российских немцев», – подчеркивает Коваленко.

Но, еще намного раньше, немецкое издание «Bild» публиковало на своих страницах выдержки из книги «Тайная война Путина», авторства Бориса Райтшустера, немецкого журналиста признанного эксперта на вопросах влияния России в Германии и Европе в целом.

«В этих публикациях говорилось о том, что элитные боевые спецподразделения Кремля, уже давно размещены в странах ЕС и готовы в любой момент выполнять распоряжения Москвы», – отмечает Коваленко.

«Казалось бы, статья 2016 года, но уже сегодня мы не только видим, что практически каждый террористический акт, совершенный за последние года в ЕС, так или иначе, но ведет к российскому истоку в виде финансирования, вооружения или же прямого курирования», – уточняет он.

Кроме того, Борис Райтшустер, исследовавший особо внимательно тему бойцовских клубов в Европе, отмечал, что подавляющее большинство членов российской сети «Система» будучи просто обычными энтузиастами, активно используются разведслужбами России для вербовки агентов из наиболее радикальной прослойки.

«По его оценкам, под контролем спецслужб РФ в Германии имеется от 250 до 300 боевиков», – подчеркивает Коваленко.

Но, это все дела прошлых лет, которые не только указывали на проникновение российских развед-элементов по всему миру, что должно было насторожить и активизировать спецслужбы всех стран, а что же до сегодняшних дней, то только в июле Россию сопровождали один шпионский скандал за другим.

«Это и обвинения в хакерских атаках с целью похитить данные об исследованиях вакцины против коронавируса, а так же публикация в Великобритании доклада «Россия», в котором были представлены доказательства вмешательства России в британские выборы, ее попытку повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии», – отмечает Коваленко.

В докладе акцентируется внимание: «Похоже, что Россия считает Британию одной из своих главных целей на Западе с точки зрения разведки. И хотя мы не получаем угроз такого уровня, как страны, граничащие с Россией, наши свидетели предполагают, что в списке «приоритетов» мы — сразу после США и НАТО».

«А потому, как мне кажется, может пора уже нашим европейским партнерам адекватнее воспринимать угрозы исходящие от России, а не впадать в состояние шока и удивления, каждый раз, когда выясняется, что Кремль стоит за попыткой переворота в Черногории, за радикализацией BLM через группировки «Антифа», за референдумами в Шотландии и Каталонии, и многими другими преступлениями», – подчеркивает Коваленко.

И вот теперь уже за попыткой военного переворота в Германии. Не говоря уже о том масштабном гибридном влиянии, которое оказывается в Украине.

«Пора открывать глаза и действовать решительнее», – подытожил Коваленко.