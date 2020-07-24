В Москве вспыхнули массовые драки между армянами и азербайджанцами – видео

Российские силовики уже задержали тринадцать человек.

В российской столице 24 июля произошли массовые вооруженные драки между азербайджанцами и армянами. Количество пострадавших уточняется – за официальной помощью в госпиталь обратился только один из участников с ножевым ранением.

Как заявила вице-президент “Союза азербайджанцев России” Элунура Гусейнова, в московском ресторане “1001 ночь” около 15 армян жестоко избили азербайджанца.

Позднее, как утверждает telegram-канал “360”, многочисленные группы азербайджанцев останавливали и били машины с армянскими номерами и людей, которые в них находились. Подобные массовые драки прошли на улицах Люблинской и Братиславской.

Также драки прошли на пересечении Люблинской улицы и улицы Нижние поля. По сообщениям очевидцев, около полусотни армян и азербайджанцев устроили массовое столкновение возле станции метро “Братиславская”. Также обе стороны конфликта были якобы вооружены пистолетами.

В российском МВД уже сообщили, что в результате столкновений были задержаны 13 человек: семеро граждан Армении и шестеро граждан Азербайджана. Позднее в одну из московским больниц был доставлен еще один армянин с ножевым ранением плеча.

Как ранее сообщал PolitUA, между Азербайджаном и Арменией назрел новый виток противостояния. Результатом обострения стал обмен артиллерийскими ударами на границе между государствами.