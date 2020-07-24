Российские пограничники не признают «ДНР»

После возвращения украинцев из ОРДЛО, где они провели все время карантина, становятся известны подробности российские пограничники реагируют на «ДНР».

Продолжаем знакомить читателей с новыми подробностями «карантинных мероприятий» в «ДНР» от украинцев которые вынуждено провели эти несколько недель в условиях изоляции ОРДЛО. Подробности того, как живут люди в условиях эпидемии коронавируса на оккупированном Донбассе могут шокировать, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Продолжаю рассказ о выезде знакомого в Украину из «ДНР» и реакции российских таможенников и пограничников на «ДНР», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Поскольку оформление документов на выезд из «ДНР» затягивалось на неопределенное время, по совету автоперевозчиков, знакомый решил выехать из «ДНР» через РФ. Выехал в РФ через пропускной пункт «Мариновка», а въехал в Украину на пропускном пункте «Гоптивка».

«По словам знакомого, выехать успел без предоставления справки на «COVID-19», которую якобы начали требовать. А где ее сделаешь и сколько это будет стоить в «ДНР»?», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Фотографии опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фотографии опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фотографии опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фотографии опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Пред 1 из 4 След

Из «ДНР» выезжал долго, много проверяли, заполняли, спрашивали, но выпустили. А вот при прохождении таможенного и пограничного контроля на выезд из РФ в Украину, российские пограничники чуть не завернули назад.

«Инцидент произошел из-за «ДНР»?», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

При заполнении графы «из какой страны едешь», знакомый написал «из «ДНР» и сдал документы. Как он пояснил, написал так, так как реально выезжал из «ДНР». Ну и думал, что россияне этому обрадуются. А получилось наоборот.

«Когда подошла его очередь, российский пограничник кричит ему: «Эй, ты, умник, иди сюда». Не успел знакомый выйти из авто, как к нему подошел пограничник и при всех громко спросил: «Ты из какой страны едешь?», – отмечают в сообщении Telegram-канала

«Знакомый, понимая, что что-то сделал не так, робко отвечает «из «ДНР», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

И тут, по словам знакомого редактора », – подчеркивают в сообщении Telegram-канала, – пограничник буквально взорвался: «Какой, нахрен, «ДНР»? Есть такая страна? Вы, что там все, дебилы. Не понимаете, что нет такой страны. Вы не существуете. Есть Украина и есть Россия! Понял?» Знакомый начал говорить, что «так там же все российское. И вы же помогаете «ДНР». И паспорта там всем раздаете российские. Я думал вы поддерживаете «ДНР»?»

Пограничник ответил со злостью: «Нах.. вы нам нужны. Нет «ДНР». Есть нормальные страны: Украина и Россия. Это и останется. Никаких народных республик не будет. Уже скоро. Забудьте!»

«Так там же ваши люди с оружием и помогают «ДНР»?», – не унимался знакомый. Но в ответ пограничник ему сказал еще жестче: «Там с оружием бегают одни дебилы. Они не понимают, что их скоро уничтожат!»,– сказал пограничник и ушел.

Все, находившиеся на пункте пропуска, а рядом было человек 8-10 и трое со знакомым в машине, были шокированы. Никто ничего не мог говорить.

«Проехали все молча и только когда прошли таможенный и пограничный контроль уже в «Гоптивка», и въехали на украинскую территорию, все расслабились. Перебивая друг друга, начали говорить», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Все сводилось к тому: «Ну, ты слышал, что он говорил? Ты представляешь, как россияне к «ДНР» относятся»?

Знакомый сказал, что еще раз убедился в правильности своего решения выехать из «ДНР» и забрать всех родственников.

«Он рассказал, что когда уже ехал по украинской территории, то расслабился и почувствовал, как что-то тяжелое, давящее свалилось с плеч. Был очень рад и сказал, что понять это может только человек, просидевший длительное время в изоляции», – отмечает в сообщении Telegram-канала.

Там в «ДНР», ты как бы свободен, но никуда двигаться не можешь. Везде проверяют, нужны справки, объяснения, подтверждения.

«Знакомый также сказал, что понимает, что сейчас везде не мед, Но здесь я свободно могу общаться, могу выезжать куда хочу и когда захочу, я не в концлагере», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«По его словам, после рассказов родителям жены о своих приключениях, родители сказали, лучше б мы у вас остались и уже не против переехать в Днепр», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.