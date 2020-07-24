Зона «русского мира»

Российские пограничники не признают «ДНР»

Пункт пропуска Мариновка.

После возвращения украинцев из ОРДЛО, где они провели все время карантина, становятся известны подробности российские пограничники реагируют на «ДНР».

Продолжаем знакомить читателей с новыми подробностями «карантинных мероприятий» в «ДНР» от украинцев которые вынуждено провели эти несколько недель в условиях изоляции ОРДЛО. Подробности того, как живут люди в условиях эпидемии коронавируса на оккупированном Донбассе могут шокировать, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Продолжаю рассказ о выезде знакомого в Украину из «ДНР» и реакции российских таможенников и пограничников на «ДНР», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Поскольку оформление документов на выезд из «ДНР» затягивалось на неопределенное время, по совету автоперевозчиков, знакомый решил выехать из «ДНР» через РФ. Выехал в РФ через пропускной пункт «Мариновка», а въехал в Украину на пропускном пункте «Гоптивка».

«По словам знакомого, выехать успел без предоставления справки на «COVID-19», которую якобы начали требовать. А где ее сделаешь и сколько это будет стоить в «ДНР»?», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Фотографии опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец».
Фотографии опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец».
Фотографии опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец».
Фотографии опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец».
Фотографии опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец».
Фотографии опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец».
Фотографии опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец».
Фотографии опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец».
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Из «ДНР» выезжал долго, много проверяли, заполняли, спрашивали, но выпустили. А вот при прохождении таможенного и пограничного контроля на выезд из РФ в Украину, российские пограничники чуть не завернули назад.

«Инцидент произошел из-за «ДНР»?», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

При заполнении графы «из какой страны едешь», знакомый написал «из «ДНР» и сдал документы. Как он пояснил, написал так, так как реально выезжал из «ДНР». Ну и думал, что россияне этому обрадуются. А получилось наоборот.

«Когда подошла его очередь, российский пограничник кричит ему: «Эй, ты, умник, иди сюда». Не успел знакомый выйти из авто, как к нему подошел пограничник и при всех громко спросил: «Ты из какой страны едешь?», – отмечают в сообщении Telegram-канала

«Знакомый, понимая, что что-то сделал не так, робко отвечает «из «ДНР», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

И тут, по словам знакомого редактора », – подчеркивают в сообщении Telegram-канала, – пограничник буквально взорвался: «Какой, нахрен, «ДНР»? Есть такая страна? Вы, что там все, дебилы. Не понимаете, что нет такой страны. Вы не существуете. Есть Украина и есть Россия! Понял?» Знакомый начал говорить, что «так там же все российское. И вы же помогаете «ДНР». И паспорта там всем раздаете российские. Я думал вы поддерживаете «ДНР»?»

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Пограничник ответил со злостью: «Нах.. вы нам нужны. Нет «ДНР». Есть нормальные страны: Украина и Россия. Это и останется. Никаких народных республик не будет. Уже скоро. Забудьте!»

«Так там же ваши люди с оружием и помогают «ДНР»?», – не унимался знакомый. Но в ответ пограничник ему сказал еще жестче: «Там с оружием бегают одни дебилы. Они не понимают, что их скоро уничтожат!»,– сказал пограничник и ушел.

Все, находившиеся на пункте пропуска, а рядом было человек 8-10 и трое со знакомым в машине, были шокированы. Никто ничего не мог говорить.

«Проехали все молча и только когда прошли таможенный и пограничный контроль уже в «Гоптивка», и въехали на украинскую территорию, все расслабились. Перебивая друг друга, начали говорить», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Все сводилось к тому: «Ну, ты слышал, что он говорил? Ты представляешь, как россияне к «ДНР» относятся»?

Знакомый сказал, что еще раз убедился в правильности своего решения выехать из «ДНР» и забрать всех родственников.

«Он рассказал, что когда уже ехал по украинской территории, то расслабился и почувствовал, как что-то тяжелое, давящее свалилось с плеч. Был очень рад и сказал, что понять это может только человек, просидевший длительное время в изоляции», – отмечает в сообщении Telegram-канала.

Там в «ДНР», ты как бы свободен, но никуда двигаться не можешь. Везде проверяют, нужны справки, объяснения, подтверждения.

«Знакомый также сказал, что понимает, что сейчас везде не мед, Но здесь я свободно могу общаться, могу выезжать куда хочу и когда захочу, я не в концлагере», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«По его словам, после рассказов родителям жены о своих приключениях, родители сказали, лучше б мы у вас остались и уже не против переехать в Днепр», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.

Источник Telegram-канала Вольнодумец

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