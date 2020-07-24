Немецкие военнослужащие, пользуясь помощью и поддержкой российских спецслужб готовились к перевороту и гражданской войне в родной стране.

Об этом сообщило немецкое издание Die Zeit. По их информации, последние месяцы солдаты Бундесвера обменивались через Telegram-канал явного правоэкстремистского содержания своими планами по поводу гражданской войны и противодействия инакомыслящим.

“Мои приготовления завершены. У меня есть снаряжение, боевое снаряжение бундесвера. На случай… гражданской войны”, — писал некто Хайко Херберт Г. Он утверждал у него есть всё, “вплоть до калибра 38-45”. Вдобавок резервист немецкой армии опубликовал изображение груды рюкзаков и касок, а также спального мешка в камуфляжной расцветке Бундесвера.

Другой военнослужащий “Хартмут Т.” попросил одного из пользователей добавить его в группу с информацией об “Антифа”, чтобы он знал, “кто его друзья”, и мог вместе с ними “бороться с этими террористами”.

Эти и другие сообщения, подчеркнули журналисты, публиковались в чате Telegram под названием #WIR, что означает “мы”. Издание “Спротив” указывает на этот чат как на “чекистский”, контролируемый российскими спецслужбами. Чат активно работал как минимум до конца июня 2020 года. Его участники делились различными изображениями с надписью “Свободный, социальный, национальный”, а также публиковали антисемитские лозунги или расистские фантазии о применении силы в отношении “грязных паразитов”. Они неоднократно утверждали, что государство должно быть упразднено, а все правительство нужно посадить под стражу.

Администратором чата была некто “Марион Г.”. Предположительно это – сторонница праворадикальных террористов из “Группы S”. Эта радикальная группировка разрабатывала планы по нападению на ряд мечетей и политиков в Германии вплоть до февраля 2020 года, когда все они были арестованы полицией. Однако Марион Г. осталась на свободе и продолжала действовать в сети, среди прочего создав канал #WIR.

Она утверждала, что цель этого чата – наладить общение между людьми разных взглядов, поэтому сознательно привлекала участников с различными позициями — “патриотов, жёлтых жилетов и национал-социалистов”.

По словам президента Службы военной контрразведки MAD Кристофа Грамма, правый экстремизм в немецкой армии достиг “нового масштаба”. Так, спецслужбы, ответственные за дела Бундесвера, стали выявлять повышенное число предполагаемых правых экстремистов и так называемых “рейхсбюргеров” в рядах армии. Только в прошлом году ими было зафиксировано 600 подозрительных случаев, сообщает издание.

Dei Zeit также обратили особое внимание на то, что в чате #WIR присутствовали измышления о близком падении Германии, к которому и собирались готовиться участники. Они часто писали о том, что “патриотам” нужно спасаться, а “когда пройдёт первая волна, придёт наше время, и нужно будет снова отстраивать нашу страну”. Эти сообщения появились в ноябре 2019 года – в то время, подчеркнули журналисты, “волной” ещё не могли называть пандемию коронавируса. Предположительно, имелась в виду первая фаза после государственного переворота.

В общении на канале #WIR участвовали до 240 человек: среди них солдаты, военнослужащие запаса и ветераны. В чате военнослужащие непосредственно общались с Марион Г., которая поддерживала тесный контакт с предполагаемыми террористами и против которой сейчас ведётся расследование, отметили в Die Zeit.

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