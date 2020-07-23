Эскалация на Донбассе: почему нам нужен режим тишины

Прежде всего перемирие – это существенное снижение количества обстрелов, а следовательно – сохранение не одной жизни украинских защитников на Донбассе.

Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме тишины с 27 июля. Поддержку этого решение по нескольким причинам обозначила на своей странице в Facebook народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Первое: на фронте наблюдается серьезная эскалация конфликта, ежедневно гибнут наши воины, количество погибших военных значительно выше, чем летом 2016−18 годов.

«Это очевидная задача минских групп – прекратить эскалацию и убийства украинцев, военных и гражданских. «Просто перестать стрелять» и закончить войну можно только в своем воображении», – пишет Геращенко.

«Как видим, этого недостаточно для того, чтобы Путин действительно перестал убивать», – уточнила она.

Второе: в этом году минским группам впервые за все время их работы не удалось договориться о хотя бы временных перемирьях, в том числе так называемые праздничных – рождественских, пасхальных.

«РФ и контролируемые ею боевики ни разу режима тишины не соблюдали, и нарушали договоренности в первые часы тишины, но на время перемирия количество обстрелов значительно снижалась, а это – сохраненные жизни наших военных», – отмечает Геращенко.

За каждую жизнь надо бороться, это для Геращенко аксиома, поэтому лучше договариваться о режиме тишины, чем чтобы украинские военные не могли даже эвакуировать только погибших собратьев (такое произошло впервые за много лет).

Третье: на моей памяти это, пожалуй 17 попытка установить режим тишины. Каждый раз ее нарушали РФ и боевики.

«Поэтому я не очень верю, что с 27 июля они проникнутся настоящим миром. Но, повторюсь, должны бороться за каждую жизнь наших военных», – подчеркивает Геращенко.

Что важно. Украинская сторона всегда придерживалась договоренностей о режиме тишины.

«В то же время наши военные имели право отвечать на провокации, когда речь шла о необходимости защиты жизни военнослужащих. Важно, чтобы украинские военные и сейчас имели право на применение оружия, если это понадобится для защиты их жизни», – отмечает Геращенко.

С 27 внимательно следим за ситуацией на фронте. И любое нарушение режима тишины со стороны РФ и ОРДЛО должно получить жесткую реакцию украинской власти, участников нормандского формата и мирового сообщества.

ТКГ домовилося про режим тиші з 27 липня. Я підтримую це рішення з кількох причин. Перше: на фронті спостерігається… Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Woensdag 22 juli 2020

Ну, и последнее. Угрозой, которую вижу в контексте последних публичных договоренностей, остается упрямая попытка власти провести выборы на оккупированном Донбассе.

«Перемирие должно быть постоянным, а не искусственным, лишь бы поставить галочку о «деэскалации» и тянуть тему выборов», – подчеркивает Геращенко.

Относительно заявлений Сивохо – кто такой Сивохо, когда есть наша армия.

«Но, конечно, важно услышать детали договоренности от переговорной группы, а не Сивохо. От наших переговорщиков, а не «другой стороны», чтобы было меньше спекуляций», – подытожил Геращенко.