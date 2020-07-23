Хотелки Кремля: как Украину втянут в РФ через ОРДЛО

Россия использует в отношении Украины тактику «Хоч не з’їм, так понадкусюю», с помощью которой пытается удержать Украину в своей орбите влияния.

В России не оставляю попыток вернуть Украину в орбиту интересов Ккремля, используя для этого ОРДЛО. Видимо основной план Путина строится на том, что втащить Украину в Россию через ОРДЛО, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Всем понятно, что Россия ни дня не сидит без дела, прилагая максимум усилий по возврату Украины в сферу своего влияния. Но пока у нее получается, как в украинской поговорке: «Хоч не з’їм, так понадкусюю», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Вот и продолжает откусывать: в Украине Крым и Донбасс, у Грузии – Осетию и Абхазию, у Молдовы-Приднестровье, у Японии –Курилы, у Германии – Восточную Пруссию, ну и т.д.

«Теперь, похоже, Путин решил присоединить Украину к ОРДЛО, а потом ОРДЛО «с придатком» присоединить к России. Не зря же в «ДНР» усиливаются разговоры о каком-то важном договоре с Украиной», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Так, очень многие в «ДНР» говорят, что идет подготовка к чему-то очень важному. Детали не известны, но все разговоры сводятся к следующему.

«Окружение Дениса Пушилина распускает слухи о якобы имеющихся договоренностях между Владимиром Путиным и командой президента Украины относительно дальнейшей судьбы «ЛДНР» и взаимоотношений между РФ и Украиной», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

При этом, по мнению российских кураторов, Владимир Зеленский находится в слабой позиции, так как пообещал народу Украины закончить войну, а решить это без Путина не может. Поэтому Зеленский якобы находится в зависимости от Путина и должен выполнять его условия, если хочет мира.

«А важные договоренности, о которых говорят, были якобы еще осенью 2019 года, и в декабре 2019 года в Париже их должны были подписать и узаконить. Но подписание сорвала именно украинская сторона», – отмечает в сообщении Telegram-канала.

Вот и сейчас россияне якобы «ведет работу» по получению гарантий от украинской стороны, что очередного срыва достигнутых договоренностей не будет.

«Ну и тогда все пойдет по плану. А по их плану, еще в январе 2020 года руководство РФ ставило задачу: до конца 2020 года закрыть «украинский вопрос». Оптимальное время – сентябрь-октябрь с.г., потому что потом «окно возможностей сузиться», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Руководство «ДНР» и российские кураторы также ждут встречи лидеров в «Нормандском формате» в Берлине и связывают с этой встречей очень большие надежды.

«Они ожидают, что принятые там решения существенно изменят ситуацию для признания «ДНР» и вообще дальнейших взаимоотношений РФ с Украиной. И эти решения, россияне постоянно связывают с какими-то «важными событиями внутри Украины», которые вот-вот должны произойти», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Думать, ожидать и высказывать свои «хотелки» «ДНР» и россияне могут сколько угодно, но не они принимают решение. Даже несмотря на наличие в Украине определенных политиков, готовых идти на уступки, окончательное решение принимает президент, который хорошо знает, что власть в стране принадлежит народу.

«А это гораздо важнее чем то, что хотят россияне. Украинский народ уже доказал, что «нехотелки» Януковича в ЕС и его «хотелки» в «таежный союз» закончились печально», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Ну а тоскующим за СССР-2 или русским миром следует помнить, что в преддверии «Дня Независимости США» (04.07.2020) произошло беспрецедентное для США событие, когда практически все высшее военно-политическое руководство США объединилось на очень жесткой антипутинской и проукраинской платформе.

«Поэтому давление российской стороны на высшее руководство Украины с целью принятия выгодных России решений, обречено на провал», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Сейчас не 2014 год и «ментально к возможному нападению россиян», о чем просил замминистра иностранных дел, мы готовы.

Ну а попытки военной эскалации ситуации в Украине, будут достойно встречены ВСУ и поддержаны «драконовскими санкциями» США и ЕС, которые чахнущая экономика «бензоколонки» вряд ли выдержит», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.