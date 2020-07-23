ОРДЛО завалило Россию контрафактными авиадеталями

Намедни оккупационные информационные площадки сообщили по-настоящему ура-патриотическую для адептов оккупантов новость, которой, по сути, не столько сыграли на пользу российской пропаганде, сколько, наоборот – во вред, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Дело в том, что так называемые СМИ, так называемого «ДНР» сообщали, что в оккупированном городе Снежное, на завода «Авиатех», начато производство элементов двигателей для самолетов и вертолетов, которые «экспортируются» в Россию», – пишет публицист.

Что же, сюжет, посвященный тому, как в оккупированном Снежном процветает завод, а его сотрудники купаются в молочных реках, протекающих вдоль кисельных берегов, стал еще одним доказательством того, что вся российская авиация, на сегодняшний день, это один сплошной контрафакт.

«По сути, данный репортаж подтвердил тот факт, что российские самолеты и вертолеты, оснащаются и комплектуются запчастями, не имеющими какой-либо лицензии и представляющими собой не более чем кустарное производство», – отмечает Портников.

С другой стороны, за счет своей дешевизны, они позволяют экономить руководству российских заводов колоссальные средства. Ну, как экономить, на самом деле – пилить.

«Напомню, что в 2019 году разгорелся колоссальный скандал, когда выяснилось, что Воронежское авиастроительное объединение (ВАСО) на протяжении многих лет обеспечивало авиацию РФ деталями из несертифицированного авиационного титана», – подчеркивает Коваленко.

Такие детали были поставлены не только для Sukhoi SuperJet 100, но и Ил-96-300ПУ (самолет президента России), МС-21 и Ил-112В.

«В этом году по России прокатилась волна крушений вертолетов, а в феврале было озвучено заключение следствия о том, что в разбившемся в ноябре 2018 года под Тверью вертолете Ми-8 были выявлены поддельные запчасти. Московская межрегиональная прокуратура по данному факту возбудила уголовное дело», – отмечает Коваленко.

Благодаря этому инциденту выяснилось, что российские сборочные заводы, на протяжении нескольких лет использовали как для ремонта, так и создания новых машин несертифицированные детали.

«При этом некоторые детали сложно назвать новыми, поскольку «жизнь» ряду деталей продлевали путем регулярного удаления клейма номеров и набоя новых в соответствии с другими паспортами», – подчеркивает Коваленко.

Так же напомню, что производящиеся сейчас в России учебно-боевые самолеты Як-130, после вторжения Российской Федерации на Донбасс и Крым в 2014 году, перестали получать из Украины авиадвигатели АИ-222-25.

«Между тем, в РФ, на мощностях НПЦ «Салют» была осуществлена так называемая локализация производства авиадвигателей АИ-222-25, больше представляющая собой кустарное производство данных силовых установок. И не удивительно, что эти самолеты, экспортируемые в другие страны, зарекомендовали себя как экстремально аварийные», – отмечает Коваленко.

А потому, с учетом показанного оккупационными СМИ репортажа из Снежного, уверен, какие-либо вопросы относительно того, почему российские самолеты и вертолеты так часто ломаются и более того, падают, отпадают сами собой.

«Хотя, на мой взгляд, это в первую очередь проблема уже не столько самой России и ее авиационного кластера, сколько тех стран, что продолжают у РФ закупать авиационную технику, рискуя жизнями своих пилотов и граждан», – подытожил Коваленко.